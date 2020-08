Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hatodik.\r

","shortLead":"A Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff35960-7815-43b2-a557-f05b2eb5839b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f1482-1448-4b34-9e2e-7add725a76a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__hatodik_nap","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:26","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – hatodik nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Senki nem kereste az operettszínházi zaklatási ügy több sértettjét a belső vizsgálat során. Az áldozatok jogi képviselője öt ilyen emberről tud, Gulyás Gergely miniszter korábban egyről beszélt, aki nem ment el, amikor meg akarták kérdezni.\r

\r

","shortLead":"Senki nem kereste az operettszínházi zaklatási ügy több sértettjét a belső vizsgálat során. Az áldozatok jogi...","id":"20200810_operettszinhazi_zaklatas_vizsgalat_ot_sertettet_nem_kerestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0377fa-f53b-4568-8957-8414131194e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_operettszinhazi_zaklatas_vizsgalat_ot_sertettet_nem_kerestek","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:15","title":"Már öt érintett állítja: nem keresték őket az operettszínázi zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","shortLead":"Nem csak az allergiások vannak nagyobb veszélyben.","id":"20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20383408-5f1c-4882-9999-b57466b1d174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6006f1-ba86-41b8-944b-3b51e1dbe2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_parlagfu_miatt_lehet_tobb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 20:32","title":"A parlagfű miatt is több lehet a koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","shortLead":"Érdemes korán érkezni a Margitszigetre, mert a meccs előtt búcsúztatják a klasszis vízilabdázót.","id":"20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd7028-465b-4b96-85c1-06f7ea2adb1c","keywords":null,"link":"/sport/20200810_benedek_tibor_magyar_kupa_donto_film","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:39","title":"Filmmel búcsúznak Benedek Tibortól a magyar kupa döntője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bd76f4-ed9a-48a6-9d54-c8e2582a1f9e","c_author":"Kovács Panka","category":"nagyitas","description":"Aljekszandr Lukasenka elnök 80 százalékos győzelmet hirdetett, viszont minden jel szerint csalással. Az első exit pollok nyilvánosságra kerülése után az ellenzék jelöltje, Szvjatlana Cihanouszkaja az utcára hívta híveit, amire a rendőrség országszerte brutálisan reagált.","shortLead":"Aljekszandr Lukasenka elnök 80 százalékos győzelmet hirdetett, viszont minden jel szerint csalással. Az első exit...","id":"20200810_Feherorosz_nagyitas_belarusz_minszk_lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bd76f4-ed9a-48a6-9d54-c8e2582a1f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6d4d94-fabe-4bd8-8a3c-a0fd356d494c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200810_Feherorosz_nagyitas_belarusz_minszk_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:15","title":"Véresre verték a választási eredmény ellen tüntetőket Fehéroroszországban – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig az eldobós megoldás helyett újra népszerű, hogy sokáig használható textíliába fogják fel mindazt, ami a gyerekből alul kijön. De akkor miért ne használhatnának a felnőttek is WC-papír helyett mosható kendőt? ","shortLead":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig...","id":"202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2806367-a377-4bdb-af46-06cb7a55bc26","keywords":null,"link":"/360/202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:00","title":"Ismét szóba került a többször használatos fenéktörlő ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","shortLead":"Egy felmérésből kiderül, hogy minden második ember, aki elvesztette a munkáját, a családjától számíthat segítségre.","id":"20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51da27b-aa90-4118-a263-48258b7a2237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Atlagosan_3_honap_tartaleka_van_azoknak_akiket_a_koronavirus_miatt_rugtak_ki","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:38","title":"Átlagosan 3 hónap tartalékuk van azoknak, akiket a koronavírus miatt rúgtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is szükség lesz.","shortLead":"A Qualcomm mentheti meg az összeomlástól a Huawei okostelefonjait, de ehhez a Trump-kormányzat engedékenységére is...","id":"20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b450a320-7d63-405b-b90d-201c2896f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16979f3-e056-4bb6-a271-92de0d8e9782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_huawei_kirin_chipek_amerikai_szankciok_mate40_qualcomm","timestamp":"2020. augusztus. 10. 00:03","title":"Vészjelzést adott le a Huawei, egyszerűen elfogynak a chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]