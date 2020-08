Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos közbeszerzést.","shortLead":"Bár a Puskás Arénán épp most találtak több kivitelezési hibát is, valószínűleg így is ők nyerik a meghívásos...","id":"20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3a1032-f564-4b48-81d3-d811b1d7f344","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_atletikai_vilagbajnoksag_meszaros_lorinc_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:31","title":"Mészáros Lőrincék építhetik az atlétikai stadiont is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","shortLead":"Összesen 138 hely folyamodott felmentésért, eddig valamivel több mint a felük kapott engedélyt. ","id":"20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced3545f-85eb-4f71-9d0b-af259240fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b715f2c-5642-419a-9bc5-8b3265c5b8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_erzsebetvaros_csendrendelet_ennyi_kocsma_marad_nyitva_ejjfel_utan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:41","title":"Csak a kocsmák harmada kérte a bulinegyedben, hogy nyitva maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős ember most zavarodottnak és tanácstalannak tűnik, s a szövetségeseinek viselkedése sem egyértelmű.","shortLead":"A vasárnapi fehéroroszországi ellenzéki tüntetések megpecsételték Európa utolsó diktátorának sorsát. Az egykori erős...","id":"202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179b227b-df62-4071-be62-8f44ceb9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eae88-a482-470f-9b2d-3dc05b06c320","keywords":null,"link":"/360/202035__feherorosz_valsag__elparolgott_felelem__vezeto_nelkul__a_veg_kezdete","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:00","title":"Már nem az a kérdés, megbukik-e Lukasenka, hanem az, mikor és hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","shortLead":"Ismét Bukarestben találták a legtöbb koronavírus-fertőzöttet.","id":"20200827_romania_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1837ea0d-54af-4c74-96bb-a259e58a87f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_romania_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:48","title":"Újabb negatív rekord Romániában: 1500 új fertőzött 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","shortLead":"Legalábbis, ha a kémfotókon látható masszív hátsószárnyak ebben a formában maradnak rajta.","id":"20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995733d4-c1cd-4dd2-8ad8-f6eefdf1a234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8498a5-4512-4068-9c3b-86c5f3765266","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Nem_lesz_nehez_felismerni_az_uj_Porsche_GT3_RSt","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:48","title":"Nem lesz nehéz felismerni az új Porsche GT3 RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85dbf45-9297-4e27-9251-ce6bbf3a291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:53","title":"Elfogták a Dagály strandon verekedő társaság két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz visszatolatni. Szerencsére senki nem halt meg.","shortLead":"Nem világos, mi járhatott annak az embernek a fejében, aki úgy gondolta, ha már elnézett egy lehajtót, jó ötlet lesz...","id":"20200826_autopalya_tolatas_karambol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec115801-2a02-40d3-b536-51487f0b1ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa11354b-7d12-4f93-9b85-328fd75ee280","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_autopalya_tolatas_karambol","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:42","title":"Az M7-es autópályán tolató sofőr okozott hármas karambolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","shortLead":"Lehetőség szerint ügyelni kell a távolságtartásra is. ","id":"20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beee7cf1-12a4-494f-8103-a4ec22d963eb","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Kotelezo_lesz_a_maszk_a_PTE_BTK_campusain","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:30","title":"Kötelező lesz a maszk a PTE BTK campusain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]