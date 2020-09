Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek történetében, a visszaesés mértékét ugyanakkor eltérően mérték. Egy biztos: még mindig a Samsung harapja ki a legnagyobb szeletet a piaci tortából.","shortLead":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek...","id":"20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc774e9-d2d5-41ca-a791-2f45d12405a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:03","title":"Bezuhant az okostelefonok piaca, a Samsung és az Apple tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válaszolt Orbán Viktor a budapesti főpolgármesternek a koronavírus-járvány kezeléséről szóló levelére.","shortLead":"Válaszolt Orbán Viktor a budapesti főpolgármesternek a koronavírus-járvány kezeléséről szóló levelére.","id":"20200910_orban_viktor_karacsony_gergely_level_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84f58dd-0692-43f2-9bd4-2f1a8878bd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69a6e37-d496-4f27-bd1b-ebedf4a24d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_orban_viktor_karacsony_gergely_level_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:32","title":"Orbán: Egyelőre nem lesznek szigorúbb járványügyi intézkedések Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a 30 fok körüli meleg.","shortLead":"Marad a 30 fok körüli meleg.","id":"20200911_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc715439-be04-4109-8545-07ed222bdfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:13","title":"Jó idő lesz a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

