[{"available":true,"c_guid":"8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Nem gondolták, hogy ilyen korán búcsúzniuk kell a Bajnokok Ligájából.","id":"20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8de48e75-229d-45ae-b412-e3bbd74671e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd8a7d-e8df-404f-baef-e92f76d29a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_pszichologus_ferencvaros_fradi_celtic_fc_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:47","title":"Pszichológushoz járnak a skót labdarúgók a Fradi elleni vereség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos állami támogatásokra is.","shortLead":"A vagyoni egyenlőtlenségek ellen is tiltakozó új lemezéről faggatta az Index a zenészt,akinél rákérdeztek a milliárdos...","id":"20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7c244b-3ae2-45fe-8835-e654fa779324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7424aec6-127f-4e12-b738-1edebbb68fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_leslie_mandoki_milliardos_tamogatasok_penz_zenesz_uj_lemez","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:56","title":"Nem érdekel a pénz - mondta Leslie Mandoki a neki jutott állami milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42baac7-7233-4324-87d2-fb614e73c917","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közben zajlik a történelem: a parlament megszavazza a német egyesítést, az NDK kilép a Varsói Szerződésből. ","shortLead":"Közben zajlik a történelem: a parlament megszavazza a német egyesítést, az NDK kilép a Varsói Szerződésből. ","id":"20200918_azbeszt_trabant_mercedes_1990_szeptember_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42baac7-7233-4324-87d2-fb614e73c917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b0d6a5-b904-4bed-a74f-ce1758f629ff","keywords":null,"link":"/360/20200918_azbeszt_trabant_mercedes_1990_szeptember_19","timestamp":"2020. szeptember. 19. 17:00","title":"Trabanttal menekülő bankrablók: az átmenet bűnügyei – 1990. szeptember 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan már a következő uniós ciklusról kellene beszélni, de még a 2014–20-as pénzről sem állapodtak meg. ","shortLead":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan...","id":"20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2fb27-143c-4807-b783-7e6bd0c9a8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:10","title":"Állami szerveknek is fájhat a Norvég Alap miatti szkanderezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel fejleszti az online platformokat. Bár kérdéses, hogyan hat ez a leütési árakra, ennél jobbat egyelőre még senki sem talált ki az életben maradásra. Ám nem ez az egyetlen probléma.","shortLead":"A vásárlási szokások radikális átalakulását eddig csak lazán lekövető műkincspiac a koronavírus miatt rohamléptekkel...","id":"20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9668d1-f482-4068-afee-141442744276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34686e8-e686-44aa-be79-f2fa866861a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_mukincspiac_online_aukciok_aukcioshaz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:00","title":"Kezdünk kifogyni a magyar alkotásokból - de ennél nagyobb baj is van a műkincspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","shortLead":"A fertőzés következtében 134-en hunytak el.","id":"20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de96a0d-3e2b-4eb7-9b67-81b4b73a4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad6c070-fb7c-4797-abd6-4be1f0c8f04a","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_fertozott_koronavirus_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 18. 22:01","title":"Közel 6000 új fertőzöttet találtak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]