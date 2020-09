Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már a helyszínen.","shortLead":"A rendőrség már a helyszínen.","id":"20200923_bombafenyegetes_eiffel_torony_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c2e0a7-58df-42f4-9af0-40704f6de18e","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_bombafenyegetes_eiffel_torony_parizs","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:40","title":"Bombafenyegetés miatt kiürítették az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb55ef1-3fe8-4584-9db9-f1af24a1eff0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bajnokok Ligája győztese, a Bayern München játszott csütörtök este az Európai Szuperkupáért az Európa-liga győztesével, a Sevilla FC-vel Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban.","shortLead":"A Bajnokok Ligája győztese, a Bayern München játszott csütörtök este az Európai Szuperkupáért az Európa-liga...","id":"20200924_Bayern_Munchen_Sevilla_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb55ef1-3fe8-4584-9db9-f1af24a1eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a40313-1df6-4055-a892-a40c9840934d","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Bayern_Munchen_Sevilla_elo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 21:00","title":"A Bayern München nyerte a Szuperkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e3f332-d122-40a9-b8f0-cbbdcef63648","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jacqueline van Maarsen 91 évesen vett részt a ceremónián. ","shortLead":"Jacqueline van Maarsen 91 évesen vett részt a ceremónián. ","id":"20200924_Anne_Frank_egykori_baratnoje_rakta_le_az_amszterdami_holokausztemlekmu_elso_kovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e3f332-d122-40a9-b8f0-cbbdcef63648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea918a2-d009-40ca-aea5-a501e2f5574b","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Anne_Frank_egykori_baratnoje_rakta_le_az_amszterdami_holokausztemlekmu_elso_kovet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:32","title":"Anne Frank egykori barátnője rakta le az amszterdami holokauszt-emlékmű első kövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi bruttó 1,1 millió forintért végzi a feladatát.\r

","shortLead":"Havi bruttó 1,1 millió forintért végzi a feladatát.\r

","id":"20200925_sportakademia_miniszteri_biztos_kinevezes_kasler_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c336c-cb65-489f-9467-f38004b003d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_sportakademia_miniszteri_biztos_kinevezes_kasler_miklos","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:27","title":"Már a sportakadémiáknak is van miniszteri biztosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","shortLead":"A koronavírus miatt leállt reptéri forgalom miatt szünetel a busz, de jegyeket még árultak rá.","id":"20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1237305-67b4-4b06-81d1-0b676e1876a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_bkk_100e_buszjegy_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:53","title":"Visszaválthatók a BKK nem járó reptéri járatára szóló buszjegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]