[{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","shortLead":"A kancellár szerint a bulikkal van a baj, nem a sípályákkal.","id":"20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d509131c-cdfe-4abf-9935-b27f52207228","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Sebastian_Kurz_szerint_biztonsagos_lesz_sielni_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 10. 08:47","title":"Sebastian Kurz szerint biztonságos lesz síelni Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cabb1b6-6ef7-4e89-9ad8-3154e549af4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus kivitelű sportkocsi mozgatásáról egy 540 lóerős V12-es motor gondoskodik.","shortLead":"A praktikus kivitelű sportkocsi mozgatásáról egy 540 lóerős V12-es motor gondoskodik.","id":"20201010_csaladi_szaguldas_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kombi_ferrari_612_scaglietti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cabb1b6-6ef7-4e89-9ad8-3154e549af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9ecd15-d074-4789-b3e5-899a2d02e9aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201010_csaladi_szaguldas_elado_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kombi_ferrari_612_scaglietti","timestamp":"2020. október. 10. 06:41","title":"Családi száguldás: eladó az egyetlen példányban készült kombi Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","shortLead":"Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani.","id":"20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937ac589-a1f4-4442-8c3f-565d4c0d109c","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Evezze_ki_a_penteket_mert_hetvegen_cudar_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 09. 11:45","title":"Élvezze ki a napsütést, vasárnaptól cudar idő jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b471f4-02f1-4b34-be84-ad9e86d416f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Barcelona egyik városrésze lett 2020 legjobb környéke a Time Out listája szerint. 