[{"available":true,"c_guid":"05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt afroamerikai férfit.","shortLead":"Délelőtt tartják a búcsúztatóját, utána helyezik örök nyugalomra a rendőri erőszak áldozataként Minneapolisban meghalt...","id":"20200609_george_floyd_temetese_houston","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05e2a1f5-5ce9-4c64-a8e8-d4886c0ded29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe186c2-4e56-44cd-ad1d-06a31132d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese_houston","timestamp":"2020. június. 09. 09:42","title":"Ma temetik George Floydot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79342eea-3ab2-496c-b280-dcfabc114696","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik rendelkeznek a cég hitelkártyájával.","shortLead":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik...","id":"20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36f58f-9646-40f4-8793-75eeaf122b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2020. június. 08. 15:03","title":"Részletre is elad majd iPhone-okat és MacBookokat az Apple, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA, az éves Las Vegas-i technológiai seregszemle szervezője már a 2021-es fizikai kiállításra készül. Azonban nem mindenki osztja ezt a derűlátást.","shortLead":"Bár még messze nincs vége a koronavírus-járványnak, az optimistábbak már egy szép, új világra készülnek. Például a CTA...","id":"20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67ecc05-a65a-4094-a675-4784551f12a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa8abe0-d739-450a-83da-fbf498a1226d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ervek_a_fizikai_ces_2021_megrendezese_ellen","timestamp":"2020. június. 09. 10:03","title":"CES 2021? Van, aki szerint ez igen-igen rossz ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","shortLead":"Kiderült, hogy megérkezett az udvarra a Budapesti Fesztiválzenekar szerenádja.","id":"20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00253a35-5252-4913-9426-fae18054eaba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295e1f74-e467-420c-934f-7fab2f2167dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Alfoldi_Robert_viraglocsolas_kozben_furcsa_hangokra_lett_figyelmes","timestamp":"2020. június. 08. 13:25","title":"Alföldi Róbert viráglocsolás közben furcsa hangokra lett figyelmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","shortLead":"Összesen már 19 országba lehet utazni Szlovákiából.","id":"20200609_szlovakia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2e08e0-14e9-481d-925b-04d032c51c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. június. 09. 17:18","title":"Szlovákia 16 ország irányába megnyitja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Olykor egy élet munkájával összegyűjtött javak tűnnek el. Különösen nagy veszélyben vannak azok az ingatlanok, amelyeknek több tulajdonosa van, pláne, ha valamelyikük el is van adósodva.","shortLead":"Olykor egy élet munkájával összegyűjtött javak tűnnek el. Különösen nagy veszélyben vannak azok az ingatlanok...","id":"202023__kiszolgaltatottak__csalard_hivatalnokok__lenyult_orokseg__a_bizalom_vamszedoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccda40c-39fb-4a58-88a7-43248ca8224f","keywords":null,"link":"/360/202023__kiszolgaltatottak__csalard_hivatalnokok__lenyult_orokseg__a_bizalom_vamszedoi","timestamp":"2020. június. 08. 13:00","title":"Újra itt a lakásmaffia? Időseket rászedő állami alkalmazottak is lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]