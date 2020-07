Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8a0b204-f049-435e-94e7-572e9dfc278c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Júniusban már közel annyit költöttünk az éttermekben, kávézókban és bárokban, mint a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések előtt – derül ki az Erste Bank kártyaforgalmi adataiból, amelyekből az is látszik, hogy a többség egyelőre inkább csak a szomszédos országokig merészkedik.","shortLead":"Júniusban már közel annyit költöttünk az éttermekben, kávézókban és bárokban, mint a járvány miatt bevezetett korlátozó...","id":"20200708_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_bankkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8a0b204-f049-435e-94e7-572e9dfc278c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2f07b-4b3c-4dc4-848e-ba67adaf73d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_bankkartya","timestamp":"2020. július. 08. 11:10","title":"Ahogy vége lett a kijárási korlátozásoknak, egyből szórni kezdtük a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","shortLead":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","id":"20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d6410-153a-4259-ae1e-a5e2f4e442a1","keywords":null,"link":"/elet/20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","timestamp":"2020. július. 07. 10:41","title":"Ezer forint jutalmat kaptak a veszprémi tanárok pedagógusnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecf4fa9-c33f-426d-865b-3217ac7e4cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horiucsi Tacuo egész más okból nyitja meg a Microsoft Excelt, mint az emberek nagy része: tájképeket készít, ráadásul egész jókat.","shortLead":"Horiucsi Tacuo egész más okból nyitja meg a Microsoft Excelt, mint az emberek nagy része: tájképeket készít, ráadásul...","id":"20200707_microsoft_excel_tajkep_festeszet_festmeny_horiucsi_tacuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cecf4fa9-c33f-426d-865b-3217ac7e4cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fe23ea-5ff3-485a-99e7-93deb61f1dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_microsoft_excel_tajkep_festeszet_festmeny_horiucsi_tacuo","timestamp":"2020. július. 07. 10:33","title":"Az Excelben fest elképesztő tájképeket egy idős japán férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","shortLead":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","id":"20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d351dc5-0290-4fe4-9441-4e100b32685f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","timestamp":"2020. július. 07. 08:06","title":"Boldog István az Antifa betiltását javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s) tartalmak fogyasztása. Az újdonságot a hatékony képtömörítési eljárásairól ismert Fraunhofer Intézet dolgozta ki.","shortLead":"Az adatfolyam optimalizálásáért felelős új kodekkel sokkal kisebb adatmennyiséget igényel a kiváló felbontású (4K-s...","id":"20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5423662-4695-4335-a16b-ecefaffe08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa90e0c-d115-4bb5-8313-249b5134ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_fraunhofer_h266_vvc_kodek_codec_streaming_video","timestamp":"2020. július. 08. 13:03","title":"Egy 10 GB-os videóból 5 GB-osat csinál egy új kodek – telefonokra, számítógépekre, tévékre is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő technológiája.","shortLead":"A korábban kiszivárgott információk után kezd hivatalos formát ölteni a Xiaomi minden másnál gyorsabb mobiltöltő...","id":"20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c78d4c-543f-4179-89d0-6877a4db663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e2b5b0-f3fc-496c-aa46-1886c4810f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_xiaomi_120w_gyorstolto_tanusitvany","timestamp":"2020. július. 07. 08:03","title":"120W-tal mehet? A Xiaomi szupergyors mobiltöltőjén már az utolsó simításokat végzik a mérnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]