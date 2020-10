Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani tulajdonosok nemigen akarnak megválni a részesedésüktől. Persze, mindig van az az ajánlat, amire nehéz nemet mondani.","shortLead":"Még lehetne is ráció abban, hogy a Mol megjelenik a Budapest Airport tulajdonosai között, ám úgy tűnik, a mostani...","id":"20201014_Budapest_Airport_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=883abf12-e704-4538-a213-4ae723076fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ac715-e992-4abe-8140-486be9c30825","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Budapest_Airport_ferihegy","timestamp":"2020. október. 14. 06:30","title":"Bárki venné is meg a ferihegyi repteret, árengedményt nem adnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","shortLead":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","id":"20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615bd62-d090-40fb-b08d-fe665fb08331","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","timestamp":"2020. október. 13. 20:34","title":"A soroksári önkormányzat torpedózta meg a bérlakások építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni a vásárlásainkat. Nincs ez másként a vállalatokkal sem, a beszerzés digitalizálása számukra is kézzelfogható előnyökkel járhat, a járványhelyzet pedig csak még jobban ráerősített ennek szükségességére.\r

","shortLead":"Egyre többen megtapasztaljuk, mennyivel kényelmesebb online, akár egy fotelben, laptoppal az ölünkben intézni...","id":"sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbc9aa65-6b07-4454-b19c-0cf8c214ff14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab36619-1110-4f96-880d-5132b2cd8883","keywords":null,"link":"/brandcontent/sap_20201015_koronavirus_kockazatkezeles_nagyvallalatok_mol_beszerzes_digitalizacio","timestamp":"2020. október. 15. 07:30","title":"A koronavírus felértékelte a kockázatkezelést a nagyvállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","shortLead":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","id":"20201015_hetvege_idojaras_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126a995-70a6-421a-b8f3-948c06333f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_hetvege_idojaras_eso","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Ha arra várt, hogy hétvégén jön a felmelegedés, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes Károly pedig leforgathatja a Krisztus ingét.","shortLead":"A Nemzeti Filmintézet közzétette a támogatottak listáját. Kovács Ákos bemutatkozhat rendezőként a TAXIS-sal, Eperjes...","id":"20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f94947-7c6f-4f62-bc40-6c6aa931f9c0","keywords":null,"link":"/elet/20201014_NFI_Vidnyanszky_DVNA","timestamp":"2020. október. 14. 13:25","title":"Vidnyánszky Rákóczi-sorozatra kap pénzt, és Kovács Ákos is rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok érthetetlenül olcsó áron történt eladásáról-kiárusításáról. Az ügyletek vizsgálatakor számtalan kérdés merült fel, ám akik érdemben válaszolni tudnának, nem akarták segíteni a tisztánlátást abban, miért kótyavetyélt el Erzsébetváros 36 ingatlant egy jól körülírható üzleti körnek.","shortLead":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok...","id":"202042_nem_sajtonyilvanos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7f921-647f-4f38-baf5-8ff43044be2e","keywords":null,"link":"/360/202042_nem_sajtonyilvanos","timestamp":"2020. október. 15. 06:33","title":"„Nem sajtónyilvános” – a fontos szereplők hallgatnak a különös erzsébetvárosi ingatlanügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román járványügyi adatok rosszabbak, mint a magyar, ezzel magyarázzák a döntést.","shortLead":"A román járványügyi adatok rosszabbak, mint a magyar, ezzel magyarázzák a döntést.","id":"20201014_romania_karantenkotelezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823e48f-822b-49d7-b79d-f04b1b428ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_romania_karantenkotelezettseg","timestamp":"2020. október. 14. 14:14","title":"Holnaptól nem kell karanténba vonulni a Magyarországról Romániába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.","shortLead":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is...","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a4ffe-33a2-494d-813b-bc0f82114a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","timestamp":"2020. október. 13. 20:16","title":"Itt az Apple nagy bejelentése, itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]