[{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés. A háborúkban, a katonák által olykor tömegesen elkövetett szexuális erőszak áldozatai nem csupán egy szobrot kapnak.","shortLead":"Évszázadokon és generációkon át elhallgatott kegyetlenségek feldolgozására vállalkozott a budapesti vezetés...","id":"20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a471d75-89e4-4c53-9a48-95743d0de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f134d30-877e-4276-9ec7-0da5a06d1fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_haboru_aldozatok_eroszak_emlekmu","timestamp":"2020. október. 20. 11:15","title":"Egyedülálló emlékművet kaphatnak a fővárosban a háborúkban megerőszakolt nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.","shortLead":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási...","id":"20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e1a32-8f2b-4728-aaa6-1e7b85035e3a","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","timestamp":"2020. október. 19. 20:00","title":"Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van lehetőségük megmérettetni magukat az IT világa iránt érdeklődőknek.","shortLead":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van...","id":"20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700ac693-055b-4b46-8607-6c943a654ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","timestamp":"2020. október. 20. 13:03","title":"Ha szereti az informatikát, jelentkezzen: indul az ország legnagyobb IT versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan módszert is élesben alkalmaznak, amivel a hatóságok növelhetik a szűrési kapacitást. Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában.

","shortLead":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan...","id":"20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf85ac5-680f-4260-bb6d-67a35be02492","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","timestamp":"2020. október. 19. 11:23","title":"Míg a PCR-tesztekről megy a vita, fontos változások kezdődtek a magyarországi koronavírus-szűrésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben Orbán Balázs erdélyi író életét dolgozzák fel.","shortLead":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben...","id":"20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e02f9-cc3b-4341-99d2-61f6a2b78420","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","timestamp":"2020. október. 20. 15:37","title":"300 millióból forgathat tévéfilmet Bayer Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást, az egészségügyet, valamint a tömegközlekedést az új olasz költségvetési tervvel.","shortLead":"Befagyasztották az adótartozás miatti eljárásokat, új családtámogatási rendszer indul, és támogatják az oktatást...","id":"20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f54b3d5-3711-4426-a1b2-2de7abf5fb91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_olaszorszag_reform_ado_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 20:34","title":"Nagy gazdasági reformot jelentett be az olasz miniszterelnök a járványkezelés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]