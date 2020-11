Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton megnyílt légikikötőjéről, a Willy Brandt/Brandenburg reptérről. És még nem is esett szó a hánytató kanyarról.","shortLead":"A német egyesítés jelképének szánták, de mégis inkább egy állatorvosi ló juthat az ember eszébe Berlin új, szombaton...","id":"20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1943fe8-11f1-49ff-9828-6c1f09114c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533af658-0d3b-401b-b959-8f0d083d7f40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Kilenc_evvel_kesobb_de_vegre_megnyilt_Berlin_botranyos_reptere","timestamp":"2020. október. 31. 17:00","title":"Kilenc év késéssel, de végre megnyílt Berlin botrányos reptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","shortLead":"Az 50 éves Pintér Gyula még másfél évvel ezelőtt tűnt el, autóját és kutyáját azóta már megtalálták.","id":"20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c91c7c23-efba-4010-aa63-1792b779b3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cacfa25-8875-4604-973f-13d05a059ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Otmillio_forint_nyomravezetoi_dij_maglodi_vallalkozo","timestamp":"2020. október. 30. 19:32","title":"Ötmilliót kap, aki elmondja, ki a Hummerjével és vizslájával eltűnt vállalkozó gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","shortLead":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","id":"20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82327234-d832-434d-8201-1c6aa68f3edd","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","timestamp":"2020. november. 01. 11:05","title":"A rendőrség elfogta a pécsi gyilkosság elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skót színész 90 éves volt.","shortLead":"A skót színész 90 éves volt.","id":"20201031_Meghalt_Sean_Connery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cd42bf-25ce-477e-b973-aac064bb17a1","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Meghalt_Sean_Connery","timestamp":"2020. október. 31. 13:29","title":"Meghalt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A csapatok költségvetése fenntartható kell, hogy maradjon, de a sztársportolók is jogosan kérhetnek magas fizetést - ez az alapdilemmája a Forma-1 bértárgyalásainak.","shortLead":"A csapatok költségvetése fenntartható kell, hogy maradjon, de a sztársportolók is jogosan kérhetnek magas fizetést...","id":"20201031_forma_1_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd9571-1e24-4748-a224-eb5ec2e514ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201031_forma_1_fizetes","timestamp":"2020. október. 31. 10:36","title":"Évi 9,5 milliárd forint lehet a Forma-1 fizetési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is javítottak a japán fejlesztők. Kipróbáltuk a népszerű villanyautó nagyobb akkumulátorcsomagos változatát.","shortLead":"Némi plusztömegért és persze felárért cserébe jelentősen megnőtt a Leaf hatótávja, ráadásul a menetdinamikán is...","id":"20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f1368b9-68c1-4388-ace3-a42fc047a63e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cc9781-e319-4af0-81a8-850a81745e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_nissan_leaf_e_villanyauto_teszt_velemeny_menetproba_elektromos_auto","timestamp":"2020. november. 01. 17:00","title":"Gyorsabban jársz, tovább érsz: teszten a Nissan Leaf e+ villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c937e-6f13-4fc0-89db-db1484a41da2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A dotkomforradalom kezdetekor kevesen tudhatták, hogy a net mennyire felforgatja majd a hirdetések világát. És a változásoknak még nincs vége - mutat rá Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyvében. Részlet.","shortLead":"A dotkomforradalom kezdetekor kevesen tudhatták, hogy a net mennyire felforgatja majd a hirdetések világát. És...","id":"20201031_Hogyan_nez_ki_majd_a_reklam_a_jovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c937e-6f13-4fc0-89db-db1484a41da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b69cd-44ff-4009-9edf-b4ec2ebdbff4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201031_Hogyan_nez_ki_majd_a_reklam_a_jovoben","timestamp":"2020. október. 31. 19:15","title":"Hogyan néz ki majd a reklám a jövőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított androidos kémprogram.","shortLead":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított...","id":"20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc206d-1869-4132-b73d-3635142643f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","timestamp":"2020. november. 01. 10:03","title":"Vigyázzon, mit tölt le: népszerű appoknak álcázza magát egy veszélyes kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]