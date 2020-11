Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","shortLead":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d758dd-071a-4ff0-bc93-f60538cbbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 10. 19:02","title":"Este a köztévében fog beszélni Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","shortLead":"Másodfokon hat év nyolc hónap börtönbüntetést szabtak ki rá.","id":"20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c257f1a-237e-480b-85f2-2667209d519d","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_torok_etkezde_mosdo_eroszak_itelet","timestamp":"2020. november. 10. 15:54","title":"Súlyosította a bíróság a gíroszos erőszakoló büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","shortLead":"Több mint félmillió autó adatai alapján állítottak fel konkrét autótípusokra vonatkozó statisztikai sorrendet.","id":"20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5adb426-8483-494a-9c3d-afcf58084dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d41f88-64d7-400d-81cd-54b8923c8e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Ennel_a_15_autotipusnal_a_legjellemzobb_a_kilometeroratekeres","timestamp":"2020. november. 12. 04:21","title":"Ennél a 15 autótípusnál a legjellemzőbb a kilométeróra-tekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de az emberéletnél nincs fontosabb.","shortLead":"Az MTÜ vezérigazgatója szerint tavasszal is mindent megtettek a turizmusért, most is mindent megtesznek majd, de...","id":"20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dc7763-b170-41e4-be76-9a559d74de21","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_guller_kormany_koronavirus_turizmus","timestamp":"2020. november. 11. 08:13","title":"Guller: A kormány nem hagyja cserben a turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval szűkebb, mint a köznapi és a bírósági értelmezés, a fociba ömlő tao-támogatásokat például nem fedi. Ha a kormány komolyan gondolja a közpénztelenítést, úgy a definíciót még át kell vezetni a teljes jogrenden, valamint fontos lenne törvényi, rendeleti szinten is tisztázni számos kérdést.","shortLead":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval...","id":"20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8703186-ccdf-4765-b700-762a29f3c7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","timestamp":"2020. november. 12. 10:55","title":"A Fidesz parlamenti gyalogsága végezheti be Orbánék közpénztelenítési hadjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","shortLead":"Vlagyimir Putyin, Jair Bolsonaro vagy Hszi Csin-ping kivár, Benjamin Netanjahu gratulált is, meg nem is.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c013d-0284-4e92-8a34-aeabe259fb11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Joe_Biden_gyozelem_vezetok_gratulacio","timestamp":"2020. november. 10. 15:30","title":"Ezek a vezetők még mindig nem gratuláltak Joe Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem tetszik az előírt irányvonal, az inkább mondjon fel. ","shortLead":"Egy kiszivárgott hangfelvételre hivatkozva azt állítja a Szabad Európa, hogy a közmédiánál kimondták, hogy akinek nem...","id":"20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c23238-1f93-489a-9182-3d694a499be3","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_mtva_hangfelvetel_ep_valasztas","timestamp":"2020. november. 12. 11:55","title":"Szabad Európa: Kiszivárgott felvételen beszél egy MTVA-szerkesztő arról, hogy mi az irányvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel bebetonozzák az alapítványokat, és ráerősítenek az örökbefogadás korlátozására.","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében a kormány hirtelen benyújtotta az Alaptörvény kilencedik módosítását, amivel...","id":"20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49de9028-4c73-422e-9493-0cd0390024e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf5c272-a13e-4aeb-847a-de9bf33b19dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_tasz_alaptorveny_modositas_alapitvany_mcc_orokbefogadas_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. november. 11. 06:36","title":"Asbóth az Alaptörvénymódosításról: \"A későbbi kormányok döntési szabadságát vonja el a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]