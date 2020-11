Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","shortLead":"A medvék, jávorszarvasok és hódok is átjárnak rajta. ","id":"20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e107d548-00f9-4cea-8cae-1bc5598cd229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a524f6-99f8-4dfd-957e-6ba5f7a7d48c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_Meglepo_micsoda_elet_zajlik_egy_autopalya_feletti_vadatjaron__video","timestamp":"2020. november. 25. 11:46","title":"Meglepő, micsoda élet zajlik egy autópálya feletti vadátjárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek ellene vagy fordulnak orvoshoz, gyakran csak akkor, amikor már az egészségük megromlott. Ezért annak ellenére, hogy súlyos következményekkel járó globális probléma, a vashiány jelentősen aluldiagnosztizált állapot. November 26-a a vashiány napja. ","shortLead":"A vashiány bárkit érinthet, az emberek azonban többnyire sajnos nem észlelik időben testük jelzéseit, későn tesznek...","id":"20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a4b15b-ae84-490a-83e3-c3c965411df1","keywords":null,"link":"/elet/20201126_A_vashiany_napja_tunetek_kezeles","timestamp":"2020. november. 26. 14:45","title":"A tartós fáradtság és a sápadtság a vashiány tünete is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","shortLead":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","id":"20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a616ae-d5a4-4686-b826-141b3e4e51e2","keywords":null,"link":"/elet/20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Soros helyett a nők elleni erőszak ellen kezd plakátkampányba a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyikük még a csaló cég számlájáról is sikkaszott.","shortLead":"Az egyikük még a csaló cég számlájáról is sikkaszott.","id":"20201125_A_bankot_es_a_vevoket_es_meg_egymast_is_atverte_egy_autokereskedo_paros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a7545a-6fc3-4905-9c1f-f41d79b40b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_A_bankot_es_a_vevoket_es_meg_egymast_is_atverte_egy_autokereskedo_paros","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Bankot, vevőket és még egymást is átverte egy autókereskedő páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","shortLead":"Az Ausztriában élő bosnyák férfit Magyarországon kapták el. Beismerő vallomást is tett.\r

","id":"20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9da8f412-eefd-4d47-af69-8f2d86645095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cc5e4f-7899-489e-b9eb-958109af665e","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_rendort_gazolt_sopronban_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 26. 15:39","title":"Letartóztatták a férfit, aki szándékosan elgázolt egy rendőrt Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","shortLead":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","id":"20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9cc7e8-9936-45fa-b359-2787a3251434","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","timestamp":"2020. november. 26. 12:04","title":"Gulyás Gergely: George Clooney-nak jobban áll, mikor tanult szöveget mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]