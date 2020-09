Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához. A funkciót minden felhasználó számára elérhetővé teszik, de mindenkinek magának kell majd bekapcsolni.","shortLead":"Bevezeti a Zoom a kétfaktoros azonosítást, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá mások felhasználói fiókjához...","id":"20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81a4c10-6851-44a3-9dd3-c9d90fd94c78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_zoom_bejelentkezes_ketfaktoros_azonositas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:03","title":"A Zoomba is jön a kétfaktoros azonosítás, kapcsolja be, amint tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok idegmérget, amelyről Moszkva az erre vonatkozó, általa aláírt nemzetközi szerződés ellenére sem mond semmit.","shortLead":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok...","id":"202037_ujonc_azurben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2947665f-b2a3-4933-be25-7fe5e2cf1cab","keywords":null,"link":"/360/202037_ujonc_azurben","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:15","title":"Az oroszok titkolóznak, de azért sokat tudni a Navalnijt megmérgező novicsokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és így áttételesen embereket – élelmezni ezzel a módszerrel.","shortLead":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és...","id":"202037_legyek_urai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7e767-8671-45bc-8e00-3e29daafa7de","keywords":null,"link":"/360/202037_legyek_urai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:15","title":"Tápláló fehérje, elsőosztályú trágya, liszt és olaj: őrölt légyből épül a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bayer szerint csak az I. kerület polgármestere vádolja őt és már korábban is V. Naszályiék szivárogtattak a sajtónak a lakásbérléséről.","shortLead":"Bayer szerint csak az I. kerület polgármestere vádolja őt és már korábban is V. Naszályiék szivárogtattak a sajtónak...","id":"20200911_Bayer_Zsolt_budai_var_lakascsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99539058-2ce0-4111-aeb8-da56b18ce0e6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_Bayer_Zsolt_budai_var_lakascsere","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:50","title":"Bayer Zsolt a lakásügyről: Nem ismertem be semmiféle törvénysértést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","shortLead":"A fővárosban nem ment, Sukoró az új helyszín. ","id":"20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01ab4d52-2a47-4e18-987e-e091c4bde95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465e7a34-577d-4cda-94de-d3869f344a52","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_A_Velenceitonal_epul_fel_a_Kovacs_Katalin_Nemzeti_KajakKenu_Sportakademia","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:23","title":"A Velencei-tónál épül fel a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai is folyamatosan jelen vannak az otthon mindkét érintett telephelyén.","shortLead":"A kormányhivatal népegészségügyi osztályának munkatársai is folyamatosan jelen vannak az otthon mindkét érintett...","id":"20200911_fertotlenites_kamaraerdei_uti_idosek_otthona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0200a1ca-e29d-4bec-9725-8fb55c0be097","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_fertotlenites_kamaraerdei_uti_idosek_otthona","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:07","title":"Azonnali fertőtlenítést rendeltek el a Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint így sem magyarázhatnak neki a paksiak.","shortLead":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint...","id":"20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca5a64-203b-4269-a677-c88c578cc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:34","title":"Mutogatott és üzent a vendégszurkolóknak a Fradi válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]