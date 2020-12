Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","shortLead":"Az adóemelés után várják a Kúria és az Alkotmánybíróság állásfoglalását.","id":"20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8815f0d-9674-4541-9853-5e0987ae4cb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nidermuller_peter_erzsebetvaros_ado","timestamp":"2020. december. 04. 10:42","title":"Niedermüllerék szembemennek a kormánnyal és adót emelnek Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által leginkább sújtott vállalkozások és a szegények megsegítésére, valamint a hazai földgázipar fejlesztésének támogatására.","shortLead":"Egyszeri vagyonadót vezetnek be Argentínában a koronavírus-járvány elleni védekezés finanszírozására, a járvány által...","id":"20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aa0415d-cdce-4de1-83ac-73fe87b371de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d45faac-ac62-420d-94b6-844d0c3b9090","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Megadoztatjak_az_argentin_gazdagokat_a_koronavirusjaevany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 21:29","title":"Megadóztatják az argentin gazdagokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt engedélyezhetik.","shortLead":"Egy jelöletlen kamionban vitték át a Pfizer oltóanyagát Belgiumból. Az oxfordi vakcinát várhatóan már karácsony előtt...","id":"20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b077c17-5981-4c00-b65d-01f18178f52f","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_vakcina_Egyesult_Kiralysag_oltas","timestamp":"2020. december. 04. 05:36","title":"Megérkezett az első vakcinaszállítmány az Egyesült Királyságba, a jövő héten kezdődhet az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","shortLead":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","id":"20201204_idojaras_melegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d93d3-9f6e-4a11-bee8-76416cc1156f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_idojaras_melegedes","timestamp":"2020. december. 04. 05:15","title":"Megérkezett az enyhülés, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak arra, hogy a funkcionális változásokon túl az agyban jelentős anatómiai változások is zajlanak, de a fejlődésére a környezet is döntő hatással van. A cikk elkészítéséhez A Szeretetre éhezve – 11 tévhit kamaszokról, nem csak szülőknek című könyvet használtuk.","shortLead":"Kamaszkorban az idegrendszer hatalmas átalakuláson megy át. A legújabb neuropszichológiai kutatások rávilágítottak...","id":"20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1655bd4c-f9d6-4c16-b775-49b375fdb27e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcd27b8-f64f-4802-8c96-9943e2e076a8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201204_Nem_bolond_kamasz__L_Stipkovits_Erika_a_felnott_es_a_serdulo_agy_kulonbsegeirol","timestamp":"2020. december. 04. 19:30","title":"Nem bolond, hanem kamasz – L. Stipkovits Erika a felnőtt és a serdülő agy különbségeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","shortLead":"Készséggel elhiszi az illetőnek, hogy soha nem létesített szexuális kapcsolatot kiskorú személlyel.\r

\r

","id":"20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375ce47-0e24-4129-b4fd-450d0bd34646","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Bayer_Zsolt_mar_nem_vadolja_regi_harcostarsat_pedofiliaval","timestamp":"2020. december. 05. 08:20","title":"Bayer Zsolt már nem vádolja régi harcostársát pedofíliával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]