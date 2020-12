Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","shortLead":"A színész erről a Guardiannek beszélt. Szeretne egy jobb világot hátrahagyni az ikreinek. ","id":"20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96a70d6-254f-4a19-89af-9c450f0b20be","keywords":null,"link":"/elet/20201214_George_Clooney_mar_csak_a_gyerekei_miatt_sem_engedheti_meg_maganak_hogy_ne_foglalkozzon_Orban_Viktorral","timestamp":"2020. december. 14. 09:18","title":"George Clooney már csak a gyerekei miatt sem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon Orbán Viktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a koronavíuros betegeket. A Demokratikus Koalíció a miniszterelnököt kérdezte volna, a házelnök szerint viszont ez nem kormányzati hatáskör. ","shortLead":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a koronavíuros betegeket. A Demokratikus Koalíció...","id":"20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5342d4c2-59b1-4020-ac31-7002e2c773ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","timestamp":"2020. december. 13. 12:53","title":"A DK Kövér Lászlóval csörtézik a covidosokat leprásozó polgármester miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban több mint 7600 beteg fekszik a Covid-19 miatt.\r

","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056df889-c76f-4980-bfb2-8722ad4d7ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 13. 09:12","title":"Újabb 181 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e9fc3a-689f-465e-a267-a373a5cb70f4","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Sajtból van a Hold, Darabokra törted a szívem, Léggömb, Iskolatáska – a Bergendy zenekar a 70-es években az egyik legprogresszívabb együttes volt a magyar popzenében. Innen indulva kalandozott el a hétfőn elhunyt Bergendy István a Süsüig, a filmzenékig, végül a szalonzenéig.\r

\r

","shortLead":"Sajtból van a Hold, Darabokra törted a szívem, Léggömb, Iskolatáska – a Bergendy zenekar a 70-es években az egyik...","id":"20201214_Nem_csak_a_Susu_a_sarkany_volt_12_dal_amit_Bergendy_Istvannak_koszonhetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2e9fc3a-689f-465e-a267-a373a5cb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bae76ad-4f23-4e4f-8d65-7973098da6bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Nem_csak_a_Susu_a_sarkany_volt_12_dal_amit_Bergendy_Istvannak_koszonhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 17:01","title":"Nem csak a Süsü a sárkány volt – 12 dal, amit Bergendy Istvánnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók egyike a fejfájás és a hidegrázás.","shortLead":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók...","id":"20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0896a1e-3647-4624-a2a6-bb04f4317552","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 14. 09:33","title":"Pécsi virológusok megmutatták, milyen mellékhatásai lehetnek a Pfizer/BioNTech vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is kap. A hírnek nemcsak a bűnözők nem örülnek.","shortLead":"A Digidog nevű kutya már feltűnt a New York-i rendőrök oldalán. A szerkezet hamarosan egy ajtónyitásra alkalmas kart is...","id":"20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf434e5-2d24-4f84-906d-1633a66c462e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_new_york_rendorseg_nypd_robotkutya_spot_digidog","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Ajtónyitó kart szereltek a New York-i rendőrség robotkutyájára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8fd6e-1f62-4a3a-a8ce-1ff65dbf5dd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legkelendőbb versenyautója megújult, a teljesítménye immár meghaladja az 500 lóerőt. ","shortLead":"A világ legkelendőbb versenyautója megújult, a teljesítménye immár meghaladja az 500 lóerőt. ","id":"20201214_erosebb_es_meg_gyorsabb_itt_az_uj_porsche_911_gt3_Cup","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8fd6e-1f62-4a3a-a8ce-1ff65dbf5dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff689a6-1d1a-4bea-912b-23f85a283e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_erosebb_es_meg_gyorsabb_itt_az_uj_porsche_911_gt3_Cup","timestamp":"2020. december. 14. 07:59","title":"Erősebb és még gyorsabb: itt az új Porsche 911 GT3 Cup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]