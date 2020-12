Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1ea615-141e-4813-8857-8b80e61d3ff5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s videokártyák frissítéséhez hasonló folyamat érhető el azzal az új szoftverrel, amit a csúcskategóriás telefonjaihoz adott ki a Samsung. A Game Driver előnye, hogy a támogatott játékok szebben/jobban futnak.","shortLead":"A PC-s videokártyák frissítéséhez hasonló folyamat érhető el azzal az új szoftverrel, amit a csúcskategóriás...","id":"20201214_samsung_galaxy_s20_note20_game_driver_jatek_mobilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f1ea615-141e-4813-8857-8b80e61d3ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e691313-3117-4f47-9810-3f72beb7c4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_samsung_galaxy_s20_note20_game_driver_jatek_mobilon","timestamp":"2020. december. 14. 10:03","title":"Érdemes telepíteni a Samsung új appját, jobban futnak majd játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","shortLead":"Az Orfűi-tóba ugrott be egy férfi és megölt egy hattyút.","id":"20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb4cc8-0105-4993-a5a2-692f804dfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9396fa-c473-40a6-942c-39ee999d64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_orfu_hattyu_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:10","title":"Börtönbe küldené az ügyészség a hattyú nyakát eltörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","shortLead":"Igaz, ehhez egy olyan autó kell, amelyből összesen kilenc darabot gyártottak.","id":"20201214_Lamborghini_Veneno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43edef92-265c-4c77-88c6-8dca0c16a228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbf3b60-c7b6-4850-83f2-4f674737c6df","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Lamborghini_Veneno","timestamp":"2020. december. 14. 15:18","title":"Hat év alatt 2,5 milliárd forintra duplázta árát ez a Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus szerint az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette, hogy Putyin kihívója akar lenni a 2018-as elnökválasztáson.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus szerint az orosz elnök azt követően döntött a likvidálása mellett, hogy bejelentette...","id":"20201215_Navalnij_Putyin_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453f8209-fb73-4aef-a93f-d88b1b801091","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Navalnij_Putyin_Oroszorszag","timestamp":"2020. december. 15. 16:50","title":"Navalnij bejelentette, hogy visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő gyanúsítottak segítségével a korábbi kormánypárt, a Smer legfelső köreihez vezetnek. A vesztegetők sem számíthatnak semmi jóra.","shortLead":"Vihar és Szélvihar, Isten malmai, Tisztítótűz, Júdás - a sokatmondó fedőneveken indult nyomozások az együttműködő...","id":"202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642d8485-3993-464c-a31e-24b593def124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af94494-b686-410b-83dc-572583aaed90","keywords":null,"link":"/360/202050__szlovakia__letartoztatasok__szalak_amagasba__orolnek_amalmok","timestamp":"2020. december. 14. 13:00","title":"Durvul a szlovák maffiabotrány, sorban visznek be politikusokat, ügyészeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]