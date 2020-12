Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","shortLead":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","id":"20201218_Lakastuz_Csepel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aca6c4-81b6-40b0-b35c-a15ecd390797","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Lakastuz_Csepel","timestamp":"2020. december. 18. 08:27","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","shortLead":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","id":"20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a9664-89bc-4c3f-adbe-35f096b0e1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","timestamp":"2020. december. 18. 16:17","title":"Koronavírus-tesztközpont nyílt a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","shortLead":"A rendőrség is megerősítette a hírt: teraszról és erkélyről mehet a lövöldözés.","id":"20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f751a-a93c-4d75-9775-4589088dc4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_tuzijatek_szilveszter_maganterulet","timestamp":"2020. december. 18. 21:41","title":"Itt a kiskapu: magánterületen idén is lehet tűzijátékozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","shortLead":"Már a sokadik bejelentés, hogy hamarosan jön valami.","id":"20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6061bc-da0c-4a5f-b9af-bc7b2a35b43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ac6af4-ebb9-4066-98b3-7beb109882b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_nagyon_igeri_hogy_hamarosan_bejelent_valamit","timestamp":"2020. december. 19. 12:38","title":"Orbán már nagyon ígéri, hogy hamarosan bejelent valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","id":"20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c09472b-af9c-47e7-a687-a29a6e623ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","timestamp":"2020. december. 18. 16:49","title":"80 millió adag vakcinát rendelt az Európai Bizottság a Modernától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár hogy milyen márkát fog használni hozzá, az egyelőre még kérdéses.","shortLead":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár...","id":"20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306a3b1-f4ab-4602-a9e5-8abb7512b645","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","timestamp":"2020. december. 19. 08:03","title":"Váratlanul izgalmas androidos telefont adhat ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8921b-0fad-4bcf-8658-3b62adf0f278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi látványosságnak számít Csorváson az a két családi ház, amelyeket több tízezer izzó díszít az ünnepi szezonban. A karácsonyi mesevilágot létrehozó, Floridából hazaköltözött tulajdonost telefonon értük el. ","shortLead":"Igazi látványosságnak számít Csorváson az a két családi ház, amelyeket több tízezer izzó díszít az ünnepi szezonban...","id":"20201217_Ket_karacsonyi_mesehaz_vilagitja_be_a_csorvasi_utcakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b8921b-0fad-4bcf-8658-3b62adf0f278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ea70ec-a84b-4dcf-bfc6-07d36971bd36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Ket_karacsonyi_mesehaz_vilagitja_be_a_csorvasi_utcakat","timestamp":"2020. december. 18. 10:38","title":"Mint a filmekben: két karácsonyi meseház világítja be a csorvási utcákat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]