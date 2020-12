Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e37c592b-413c-4c29-999a-297f546f6cb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megjelent Hollywood magyar alapítói, Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat részeként.","shortLead":"Megjelent Hollywood magyar alapítói, Adolf Zukor és William Fox önéletrajzi kötete a Magyarok Hollywoodban könyvsorozat...","id":"20201219_Megjelent_Adolf_Zukor_es_William_Fox_hollywoodi_alapitok_oneletrajzi_kotete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e37c592b-413c-4c29-999a-297f546f6cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71203a-c3df-49db-8626-55490d338c69","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Megjelent_Adolf_Zukor_es_William_Fox_hollywoodi_alapitok_oneletrajzi_kotete","timestamp":"2020. december. 19. 14:05","title":"Megjelent Adolf Zukor és William Fox hollywoodi alapítók önéletrajzi kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","shortLead":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","id":"20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc50389-acc0-4e6a-b472-be8c56e713e4","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Újabb stadiont neveztek el Maradonáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","shortLead":"Az ellenzéki párt gazdálkodása megbízhatatlan a számvevőszék szerint, emellett a közvéleményt is megtévesztik.","id":"20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151599fa-6ea0-4cdf-85d6-b03e3958ed82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_asz_allami_szamvevoszek_jobbik_gazdalkodas","timestamp":"2020. december. 18. 16:33","title":"Az ÁSZ vizsgálódott és megint szabálytalanságokat talált a Jobbiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem sok konkrétumot tartalmaz az üzenet, amit a Kormányzati Tájékozatási Központ küldött azoknak, akik beleegyeztek ebbe.","shortLead":"Egyelőre nem sok konkrétumot tartalmaz az üzenet, amit a Kormányzati Tájékozatási Központ küldött azoknak, akik...","id":"20201218_ktk_vakcinainfo_oltoanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857f4e4c-02ec-4166-b59a-7ac755ebbdf7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_ktk_vakcinainfo_oltoanyag","timestamp":"2020. december. 18. 18:50","title":"Kiküldte a kormány az első levelet azoknak, akik regisztráltak oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 9 napban nem az országos tiszti főorvos tartotta az operatív törzs tájékoztatóit. ","shortLead":"Az elmúlt 9 napban nem az országos tiszti főorvos tartotta az operatív törzs tájékoztatóit. ","id":"20201218_Kiderult_hol_volt_Muller_Cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e77db-6ff3-445f-9575-222ebaa17327","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kiderult_hol_volt_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 11:54","title":"Kiderült, hol volt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","shortLead":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","id":"20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fdf360-fafb-4391-99a0-5515d5b19eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","timestamp":"2020. december. 18. 06:30","title":"NER-karácsony: 270 milliárd forintos közbeszerzésen futott be a Szijjártót jachtoztató Szíjj László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A német munkavállalók napi 5 eurót írhatnak le az adóalapból, ha otthonról látják el a feladataikat.","shortLead":"A német munkavállalók napi 5 eurót írhatnak le az adóalapból, ha otthonról látják el a feladataikat.","id":"20201218_adokedvezmeny_home_office_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe88172-dddd-4990-ad44-e4ec73c57db4","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_adokedvezmeny_home_office_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 18. 17:50","title":"Németországban adókedvezményt kapnak a home office-ban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","shortLead":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","id":"20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4567e-de6c-41ce-aa96-2534a24464d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2020. december. 18. 10:05","title":"Deutsch: A Fidesz is kilépett volna, ha engem kizárnak az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]