[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","shortLead":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","id":"20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac0e30b-d8bd-4f9d-9ae1-d6cd99d36c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 25. 15:29","title":"A latin-amerikai országok közül elsőként Mexikóban kezdik használni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt orvosként átélni az elmúlt egy évet, kevesen beszélnek. Csilek András infektológus, a Magyar Orvosi Kamara Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi szervezetének elnöke március óta a frontvonalban ápolja a koronavírusos betegeket. A hvg.hu-nak most elmondta, mikor érezték először, hogy baj van, mi viselte meg a legjobban lelkileg, rászól-e valakire, ha nem vesz fel maszkot és mit gondol azokról a kollégákról, akik kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen dolgozniuk. Nagyinterjú skypeon. ","shortLead":"A hvg.hu olvasói Év embere-díjat adtak nekik, tavasszal az egész ország tapsolta őket, de arról, valójában milyen volt...","id":"20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49b5c98-f4d3-4cbc-8234-eabf8ee0b219","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Csilek_Andras_koronavirus_nagyinterju","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Csilek András infektológus: Van az emberi szenvedésnek egy olyan foka, amit nem szabad megmutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják a megállapodás szövegét.","shortLead":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják...","id":"20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b8926c-e52b-4269-9ace-72106ccb9567","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","timestamp":"2020. december. 24. 19:43","title":"Macron a brexit-megállapodásról: Kifizetődött Európa egysége és ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak a vakcinákból.","shortLead":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak...","id":"20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760482e-7388-4e95-b13d-493633d8bec2","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","timestamp":"2020. december. 24. 15:06","title":"Szombaton érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei karácsonnyal. Menni? Nem menni? Vásárolni? Ajándékozni? Mi lesz az ünnepet egyedül töltő szülőkkel, és mégis, mennyire lesz borzasztó a videochat-karácsony? Szerkesztőségünk tagjai főleg ezeket a kérdéseket boncolgatták, amikor arról kérdeztük őket, hogyan ünnepelnek idén. A megvalósítást illetően némiképp eltérnek a módszerek, egy valami azonban közös: a felelősség most mindenkinek hatalmas súlyként nehezedik a vállára.","shortLead":"Olyan jó lenne, ha lenne bármilyen egyszerűen követhető sorvezető ahhoz, mégis hogyan küzdjünk meg az idei...","id":"20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa488b6-9bf0-44a6-88dc-380e85089b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5464569e-bb5a-4c24-86e9-a05befa59e91","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Letagloz_a_gondolat_hogy_anyam_egyedul_tolti_a_szentestet","timestamp":"2020. december. 24. 11:00","title":"„Letaglóz a gondolat, hogy anyám egyedül tölti a szentestét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is visszanézhetjük, mikor merre jártunk, és mit fotóztunk le akkor.","shortLead":"A Google Térképnél már öt éve létező funkcióval kapcsolta össze fotótárolóját a Google, így már térképen is...","id":"20201224_google_fotok_terkep_idovonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c0232c-e43c-4325-8653-46c20757d920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac23f86-31f5-4bfc-aa6d-800ebdcd8529","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_google_fotok_terkep_idovonal","timestamp":"2020. december. 24. 09:03","title":"Remek funkciót kapott a Google Fotók, pont időben karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","shortLead":"Nem maradtak ki az örökzöld témák sem a bingóból, avagy hol vannak már az unokák?","id":"20201224_karacsony_bullshit_bingo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c06cab-787d-47d7-87fb-b08ec9158199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a8feb-297c-455c-9c94-e846bf047850","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_karacsony_bullshit_bingo","timestamp":"2020. december. 24. 18:53","title":"Szájer, Trump és korona: itt az idei karácsonyi bullshit-bingó az ünnepi beszélgetésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","shortLead":"Egy oxigénpalackkal ütötte a támadó az imádkozó idős férfit.","id":"20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eaf5402-1e0b-41d0-a512-1d4542762743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5ec68e-95eb-4821-8cc5-10e139f16487","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_covid_beteg_kalifornia_korhaz","timestamp":"2020. december. 24. 15:28","title":"Agyonvert egy férfi egy covidos beteget egy kaliforniai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]