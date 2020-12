Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett ásvánnyal van dolguk. Kiderült, a vegyi összetétele más.","shortLead":"Kernowite névre keresztelték a brit tudósok azt az új ásványt, amiről sokáig azt gondolták, egy már felfedezett...","id":"20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49acf87e-028b-4451-90f6-4dfab064dba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a201c9d-5123-4615-b5ed-c22830482b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_felfedezes_kozet_asvany_kernowite","timestamp":"2020. december. 23. 16:03","title":"220 éve bányászták ki a kőzetet, új ásványt fedeztek fel benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal, hogy nemsokára új, ismert játékokkal kapcsolatos témákat lehet letölteni. Az Edge Canary használói pedig már most is elérhetik ezeket.","shortLead":"Egyre többen használják a Microsoft megújult böngészőjét, és ezt igyekszik is meghálálni a fejlesztő. Például azzal...","id":"20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6a717fa-2669-4394-b54a-a2881955a374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1f7c9-973b-4b84-9505-02a9bc844b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_microsoft_edge_bongeszo_uj_temak","timestamp":"2020. december. 24. 13:03","title":"Ha Edge böngészőt használ: gamer témák és hátterek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b41a2a-f1b1-408e-a799-50185c8aebdd","c_author":"Hangya Balázs","category":"360","description":"A szerző lajstromba veszi, mit és hogyan alakított a tudományos életen a járvány és a járvány éve. Az összkép – talán nem meglepő módon – nem kifejezetten pozitív.","shortLead":"A szerző lajstromba veszi, mit és hogyan alakított a tudományos életen a járvány és a járvány éve. Az összkép – talán...","id":"20201222_Hangya_Balazs_karacsonyi_essze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b41a2a-f1b1-408e-a799-50185c8aebdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2537dfa5-d624-4e2a-a5a4-d0a9d0c6ebfd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Hangya_Balazs_karacsonyi_essze","timestamp":"2020. december. 25. 11:00","title":"Hangya Balázs: Emberekkel kell találkoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ünnep idején is fontos a foci.","shortLead":"Ünnep idején is fontos a foci.","id":"20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6f3904-0796-4ed1-9fa1-98e9df36f648","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_vasas_kormany_karacsony_illovszky_rudolf_stadion","timestamp":"2020. december. 25. 14:00","title":"A Vasas 350 millió forintos ajándékot kapott karácsonyra a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek a házhoz szállításban dolgozók.","shortLead":"Az ötlet megszületésétől számítva egy hét alatt hozták össze civilek és a VI. kerület a sátrat, ahol melegedhetnek...","id":"20201223_futarhutte_jokai_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b0b2d61-c2f8-4ffa-a20a-9d036384e805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddec078-b7f8-4d38-ab80-ab794dbd421c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_futarhutte_jokai_ter","timestamp":"2020. december. 23. 16:30","title":"Futárhüttét nyitott az önkormányzat a budapesti Jókai téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem az egyház küldetéséhez hűen használják ezt a fórumot is.","shortLead":"A bíboros szerint fontos, hogy a papok ne adják magamutogatásra, bohóckodásra a fejüket a közösségi médiában, hanem...","id":"20201224_Erdo_Peter_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ede6e5b-79ac-41fb-af85-fe89d1e9263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd39053-1057-46e0-aa32-dfb95d9190c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Erdo_Peter_karacsony","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"Erdő Péter: Ha sikerül végre megtalálni a vírus ellenszerét, az is a teremtő Isten ajándéka lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több részlet derül ki a januárban induló lakásfelújítási támogatásról, mely Orbán Viktor miniszterelnök december 19-ei bejelentése alapján kiegészül egy otthonfelújítási kölcsönnel is. Ez azok számára jelent majd segítséget, akik önerő hiányában nem tudtak volna belevágni a felújításba, így pedig az utólagosan igényelhető támogatást sem tudták volna igénybe venni. A Bank360.hu elemzői annak számoltak utána, hogy milyen feltételekre számíthatnak az igénylők, illetve, hogy van-e az új kölcsönnél kedvezőbb lehetőség egy felújítás finanszírozására. ","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a januárban induló lakásfelújítási támogatásról, mely Orbán Viktor miniszterelnök december...","id":"20201223_Megeri_felvenni_a_3_szazalekos_otthonfelujitasi_kolcsont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b1a0d-c2b4-4003-b8be-bda26d5f5704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Megeri_felvenni_a_3_szazalekos_otthonfelujitasi_kolcsont","timestamp":"2020. december. 23. 16:32","title":"Megéri felvenni a 3 százalékos otthonfelújítási kölcsönt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","shortLead":"A 26 éves rendőrön életmentő műtétet hajtottak végre.","id":"20201224_rendorseg_keseles_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e322bfd-fa76-4b15-aca0-01a1ae7e5d27","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_rendorseg_keseles_ujpest","timestamp":"2020. december. 24. 20:28","title":"Rendőrség: Stabil a megkéselt járőr állapota, de még nincs túl a nehezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]