Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az, hogy egy online értekezlet néhány résztvevője külön is elvonulhat. A funkciót a Zoom után a Microsoft Teams ügyfelei is elérhetik.","shortLead":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az...","id":"20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e290ab6e-a050-4c5e-b94d-dcafdee54236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2020. december. 17. 11:03","title":"Félrevonulna egy online értekezleten? Már a Teamsben is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek után hagyományos tévécsatornákkal is szeretne együttműködni. ","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb magyar Youtube-csatornává vált a Gulyás Márton alapította netes tévé, a Partizán, amely ezek...","id":"20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88aba68-a6c3-4acf-93f9-c3d82a2931f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0816c6-c30d-43bb-aaf6-d1530b24cf22","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_masfelmillios_nezettseggel_rendelkezo_Partizan_teves_baberokra_tor","timestamp":"2020. december. 17. 11:35","title":"Tévés babérokra tör a másfélmilliós nézettséggel rendelkező Partizán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","shortLead":"De megkapták Palkovics Lászlót is, ahogy a kormány idei eredményeiről beszél.","id":"20201218_itm_neoton_familia_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b04b3250-98ae-4dd5-aed0-c405fd90919f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0f0adf-eac8-4674-81a5-a3fac8ce14a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_itm_neoton_familia_karacsony","timestamp":"2020. december. 18. 15:49","title":"A helyettes államtitkártól kaptak dalt az ITM dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

\r

","shortLead":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

\r

","id":"20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2497af-9e6c-4001-869d-de9cddcb1535","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","timestamp":"2020. december. 17. 11:15","title":"Lackfi-idézettel buzdítanak maszkviselésre egy újbudai sörboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető információkat.\r

","shortLead":"A közösségi oldal 2021 elejétől figyelmeztető címkékkel jelöli meg a járvánnyal kapcsolatban félrevezető...","id":"20201217_Twitter_oltass_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cd4ed6-9de4-4eda-969d-b986575d0ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Twitter_oltass_alhir","timestamp":"2020. december. 17. 05:36","title":"Az oltással kapcsolatos álhíreket is eltávolítja a Twitter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A folyóirat szerint az oltóanyag elkészülte a kormányok, az ipar, a tudomány és a nonprofit szervezetek közös erőfeszítése.","shortLead":"A folyóirat szerint az oltóanyag elkészülte a kormányok, az ipar, a tudomány és a nonprofit szervezetek közös...","id":"20201217_covid_vakcina_science_tudomanyos_attores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a032de-6b62-4bdc-a30b-6c795f3e050b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_covid_vakcina_science_tudomanyos_attores","timestamp":"2020. december. 17. 20:22","title":"A Covid-vakcina gyors kifejlesztése az év tudományos áttörése a Science szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","shortLead":"Huszonöt lakót kimentettek a Kossuth Lajos utcai társasházból.","id":"20201218_Lakastuz_Csepel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4aca6c4-81b6-40b0-b35c-a15ecd390797","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Lakastuz_Csepel","timestamp":"2020. december. 18. 08:27","title":"Lakástűzben meghalt egy ember Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]