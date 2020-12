Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fővel csökkent az aktív esetszám. Négy nap után újra tízezernél több tesztet adtak hozzá a statisztikához, rögtön meg is nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma.","shortLead":"Több mint négyezer fővel csökkent az aktív esetszám. Négy nap után újra tízezernél több tesztet adtak hozzá...","id":"20201230_jarvany_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200c5881-36b6-45b8-ac6e-50d00b6eccf6","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_jarvany_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2020. december. 30. 08:57","title":"137-tel nőtt a járvány áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","shortLead":"Egy gödöllői hipermarket parkolójában árult egy férfi pirotechnikai termékeket, amikor megérkeztek a rendőrök.","id":"20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c943e65-b261-48a7-aeb4-7b85c899180f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b40796c-20ce-4bcb-9f7d-bad8350369bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_3233_pirotechnikai_termeket_foglaltak_le_a_rendorok_Godollon","timestamp":"2020. december. 31. 19:46","title":"3233 pirotechnikai terméket foglaltak le a rendőrök Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2008-ban szárnyalt így utoljára a PC-piac: a szakértők szerint 2020-ban összességében mintegy 300 millió asztali számítógép találhat gazdára.","shortLead":"2008-ban szárnyalt így utoljára a PC-piac: a szakértők szerint 2020-ban összességében mintegy 300 millió asztali...","id":"20201230_pc_eladas_2020_q4_canalys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca337489-8c1c-4e21-9ea8-92d7b662768f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_pc_eladas_2020_q4_canalys","timestamp":"2020. december. 30. 12:03","title":"12 éves csúcsra törnek a PC-eladások, pedig tavaly még vergődött a szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","shortLead":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","id":"20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc106e-50a5-4c39-959c-4d35ce1eeccb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","timestamp":"2020. december. 30. 12:38","title":"Az Amazon több mint 1,5 milliárd csomagot vitt házhoz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","shortLead":"Jézus születését december 25-én ünneplik, az munkaszüneti nap – válaszolta az államtitkár.","id":"20201230_munkaszuneti_nap_december_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0b6b27-af1a-4ae2-ac7e-19a7a8555158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b62a662-6bfa-472a-a133-7d542a7ed68b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_munkaszuneti_nap_december_24","timestamp":"2020. december. 30. 06:01","title":"Nem lesz munkaszüneti nap december 24-e, mert a kormány szerint ártana a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év utolsó negyedének eseményösszefoglalója.","shortLead":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év...","id":"202051_oktober_6_duhito_eutorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962409c-0fcb-4610-ab4c-eac0a70a2a24","keywords":null,"link":"/360/202051_oktober_6_duhito_eutorveny","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Időközi Fidesz-sikertől Szájer bukásáig – 2020 Magyarország, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","shortLead":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","id":"20201231_Putyin_2020_2021_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b882a7-9e7d-443c-8760-90a09ec4d353","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Putyin_2020_2021_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 17:57","title":"Putyin: Becsülettel vészeltük át ezt az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]