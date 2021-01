Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","shortLead":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","id":"20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db4671-e509-4aeb-8d83-6769cd08361a","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","timestamp":"2021. január. 03. 13:02","title":"Pochettino: a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy megérdemlik a PSG mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi törvényhozást, hogy erősítse meg a novemberi elnökválasztás eredményét, amely szerint a demokrata párti Joe Biden legyőzte a hivatalban lévő republikánus Donald Trumpot.","shortLead":"Közleményt adott ki vasárnap 10 amerikai demokrata és republikánus szenátor, amelyben arra szólítják fel a szövetségi...","id":"20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032c221f-46b4-43cd-9f62-68fbfb9e65fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Ideje_tovabblepni__uzente_nehany_republikanus_Trumpnak","timestamp":"2021. január. 03. 21:27","title":"Ideje továbblépni - üzente néhány republikánus Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például a férfiaktól még ma is elvárják, hogy fizessenek, a nőktől pedig, hogy ezt hagyják. Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például...","id":"20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9504cc-517b-444a-8c62-7b7b86869f61","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","timestamp":"2021. január. 02. 19:34","title":"Hagyjam-e a randipartnerem fizetni, ha ragaszkodik hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében élőknél a légi közlekedéshez köthető légszennyezés.","shortLead":"Kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy vizsgálni kellene, milyen hosszú távú hatást okoz a repterek közelében...","id":"20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb777068-f416-464e-872b-f5a3ac9136f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71f3cf7-7447-4c52-8b91-bb3b372c7e86","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_A_szivre_es_a_tudore_is_karosan_hat_a_repterek_legszennyezese","timestamp":"2021. január. 03. 09:14","title":"A szívre és a tüdőre is károsan hat a repterek légszennyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","shortLead":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","id":"20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0733525d-cfb3-42fc-9fe6-309e203e20b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","timestamp":"2021. január. 03. 13:57","title":"Több mint 880 állatfaj tízezer egyede él a Fővárosi Állat- és Növénykertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és a szerelemben felfedezze a hatvanas évek maradandó értékeit.","shortLead":"A tartósan művészgyanússá vált állampolgár úgy gondolja, új generáció áll készenlétben, hogy a művészetben és...","id":"202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0675cd23-55ff-4279-9edc-a49a4d12e86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf158793-aaf3-45a7-9fa2-4e8ab52ba85a","keywords":null,"link":"/360/202053__brody_janos__belehalasokrol_eredeti_sztarfelhalmozodasrol__kiserto_mult","timestamp":"2021. január. 03. 11:00","title":"Bródy János: Ha a többség felismeri, hogy gáz van, akkor változtatni tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google. Fölmerült a feldarabolás lehetősége, de valószínűbbek a korlátozásokkal járó gigabírságok.","shortLead":"Erőfölényükkel visszaélés miatti vizsgálatokkal hadakozhat az idén az USA-ban és Európában is a Facebook és a Google...","id":"202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb29dd7c-2068-4896-a564-4955663a7135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b11fafe-6706-4e4e-a926-0ed1cfa4be5a","keywords":null,"link":"/360/202053__facebook_es_google__celkeresztben__amerikai_es_europai_vadak__kilovesi_engedely","timestamp":"2021. január. 04. 15:00","title":"Kiadták a kilövési engedélyt a Facebookra és a Google-ra, milliárdos bírságok jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","shortLead":"Éjfél óta már négy rengés volt, a legnagyobb ezek közül 4,5-ös értékű a Richter-skálán. ","id":"20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8907534-5c9b-405d-b569-58a1812fbfcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_ismet_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2021. január. 04. 12:42","title":"Újra rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]