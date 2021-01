Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran elérhetetlenek és az online időpontkérés is csak helyenként működik.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran...","id":"20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e6a62-386c-4fcc-a446-f1bcce5e852a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","timestamp":"2021. január. 06. 12:24","title":"MOK: Kaotikus az egészségügyi dolgozók oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közel 1,9 millió beoltott közül csak 21-en kaptak anafilaxiás sokkot, 19-en közülük nők voltak.","shortLead":"A közel 1,9 millió beoltott közül csak 21-en kaptak anafilaxiás sokkot, 19-en közülük nők voltak.","id":"20210107_Allergias_reakcio_BioNTechPfizervakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a4d6b7-e3a5-431a-8087-0e49a0144be3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_Allergias_reakcio_BioNTechPfizervakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. január. 07. 14:03","title":"Százezerből egy embernél okozott heves allergiás reakciót a BioNTech-Pfizer vakcina az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","shortLead":"A zenész 1180 számmal körülbelül 150 millió dollárt kereshetett.","id":"20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6c6ca4-5511-412f-a865-b1d06c3b8775","keywords":null,"link":"/kultura/20210106_Neil_Young_jodij_Higpnosis","timestamp":"2021. január. 06. 16:39","title":"Neil Young eladta a dalai után járó jogdíjak felét egy befektetési alapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van, ahol nem tartják be a gyártó által javasolt határidőt annak érdekében, hogy minél több embert tudjanak gyorsan beoltani. ","shortLead":"Van, ahol nem tartják be a gyártó által javasolt határidőt annak érdekében, hogy minél több embert tudjanak gyorsan...","id":"20210107_who_pfizer_oltasok_rugalmas_idozitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8e5952-0db5-46f0-846a-88c15ff76275","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_who_pfizer_oltasok_rugalmas_idozitese","timestamp":"2021. január. 07. 18:00","title":"WHO: Kevés a vakcina, rugalmasnak kell lenni az adagolások határidejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási tilalmat megszegő férfi az igazoltatáskor bevallotta, miért véres a ruhája. ","shortLead":"A kijárási tilalmat megszegő férfi az igazoltatáskor bevallotta, miért véres a ruhája. ","id":"20210107_gyilkossag_emberoles_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fd1b69-8cb4-48ca-8775-f3f57b97a2fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_gyilkossag_emberoles_szeged","timestamp":"2021. január. 07. 11:57","title":"Megölte két ismerősét egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását szorgalmazzák, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását...","id":"20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62217667-9792-4501-ac74-aa939365dfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 07. 14:23","title":"Hatékonyabb oltási programot javasol Orbán Viktornak több önkormányzati vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már közel 20 ezren haltak bele a vírusba az országban.","shortLead":"Már közel 20 ezren haltak bele a vírusba az országban.","id":"20210106_Egy_nap_alatt_7_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_Ukrajnaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db2a5556-bd96-4407-98c8-346091fbf183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5529dbc-f1c4-435c-b44c-30fd7a1a0beb","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Egy_nap_alatt_7_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_Ukrajnaban","timestamp":"2021. január. 06. 14:59","title":"Egy nap alatt 7 ezer új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]