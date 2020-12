Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","shortLead":"A Publicus közvélemény-kutatása szerint a kijárási tilalmat támogatja a lakosság a leginkább.","id":"20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024c0641-bf95-41c8-820f-d008b4368da0","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_jarvanyugyi_adatok_kormany_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 07:58","title":"A magyarok 43 százaléka kételkedik a kormány járványügyi adataiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2753e528-8e7d-4d0a-be74-0374b8232f9d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Múzeum Mélygarázsban egyszerre huszonnégy elektromos autót lehet tölteni.","shortLead":"A Múzeum Mélygarázsban egyszerre huszonnégy elektromos autót lehet tölteni.","id":"20201208_kiprobaltuk_a_villamtoltos_uj_varosligeti_melygarazst__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2753e528-8e7d-4d0a-be74-0374b8232f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d38e782-987b-475c-8c9e-1c1ab729381f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_kiprobaltuk_a_villamtoltos_uj_varosligeti_melygarazst__fotok","timestamp":"2020. december. 08. 07:59","title":"Kipróbáltuk a villámtöltős új városligeti mélygarázst – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik azok az információk, amelyek birtokában meggondolhatnák magukat, egy nemzetközi kutatócsoport közelebbről is kíváncsi volt erre a jelenségre. ","shortLead":"Bár evidenciának tűnhet, hogy a véleményükhöz makacsul ragaszkodó, dogmatikusnak is nevezett embereket kevésbé érdeklik...","id":"202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d0624f-1ed2-4deb-b0b6-5f4d7d09531a","keywords":null,"link":"/360/202049_magabiztos_dogmatikusok_nehezen_ujrairhato_lemez","timestamp":"2020. december. 08. 14:00","title":"Kísérlet: hiába lehet több információhoz hozzáférni, a dogmatikusokat ez nem érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini Állami Balett azt ígéri, hogy változtat a működésén.","shortLead":"A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a fekete táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát. A Berlini...","id":"20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a960c4e-7b9e-4e05-a7ca-d6f77d4bbc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540af040-455f-4002-81df-5a1a02bd27bb","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Rasszizmussal_vadolta_meg_Europa_egyik_legnagyobb_tarsulatat_az_egyik_tancosuk","timestamp":"2020. december. 09. 08:43","title":"Rasszizmussal vádolta meg Európa egyik legnagyobb társulatát az egyik táncosuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági kárt is okozhatnak. Kutatók szedték össze, mely fajok okozzák a legnagyobb gondot Európában, illetve melyekre kell nagyon odafigyelni a jövőben.","shortLead":"Nemcsak őshonos növény- és állatfajokat szorítanak ki az invazív fajok, hanem nagyon jelentős környezeti és gazdasági...","id":"20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35b991a-fa8f-41af-bc2c-225d6567f542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191109c5-3c42-44c9-a62c-2deeafb4cc1b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Ezek_az_invaziv_allatfajok_a_legveszelyesebbek_Europaban","timestamp":"2020. december. 08. 13:03","title":"Csigák, halak, békák: Ezek az invazív állatfajok a legveszélyesebbek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje kapta meg az elismerést vasárnap, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő otthonában és a következő napokban a többi díjazott is átveheti oklevelét, valamint aranyérmét saját otthonában, svéd diplomáciai kirendeltségeken vagy kutatóintézetekben megrendezett kisebb ceremóniák keretében.","shortLead":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje...","id":"20201208_Nobeldijak_home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c42d12d-36a7-4a80-95f1-61dde791107e","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nobeldijak_home_officeban","timestamp":"2020. december. 08. 09:38","title":"Nobel-díjak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz könnyű.","shortLead":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz...","id":"20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8222b9e-7fdf-41e4-bf47-27d22cc4a6a4","keywords":null,"link":"/sport/20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","timestamp":"2020. december. 07. 18:23","title":"Angliával és Lengyelországgal játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]