Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője. Az alkotó egy ismert jelmeztervező.","shortLead":"A jól ismert szkafander helyett teljesen más öltözéket kapott a SpaceX szerdai űrmissziójának két résztvevője...","id":"20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9cfd3-d60c-4cb9-b61e-745eef0b99ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36619e-e6fc-49a6-9f37-b55c62b134fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_spacex_crew_dragon_urhajo_urruha","timestamp":"2020. május. 26. 12:03","title":"Ugyanaz tervezte a Crew Dragon űrhajósainak ruháját, mint aki Batmanét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","shortLead":"Foghíjas széksorok várják majd a nézőket.","id":"20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76eefb62-2e21-4e49-8cee-beb4ffc89558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2b1c-3c21-478c-ae26-1dca1790a667","keywords":null,"link":"/elet/20200527_koronavirus_berliner_ensemble_szinhaz_nezoter","timestamp":"2020. május. 27. 12:25","title":"Így képzelik el a távolságtartást Berliner Ensemble színházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","shortLead":"A lap megtudta, hogy fognak kinézni a „rugalmas járványügyi menetrendek”.","id":"20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7303d35-ca00-4c7b-bdca-a992879ac996","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_tavolsagi_busz_vasut_vonat_kozlekedes_megszuntetes","timestamp":"2020. május. 27. 08:53","title":"Ezektől a buszjáratoktól kell elbúcsúzni a Magyar Nemzet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban olvashatnak interjút.","shortLead":"De a diákok viszonylag keveset tudnak Trianonról. Ablonczy Balázs történésszel a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban...","id":"20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907aa961-6d18-4ba5-8993-1797be668e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12243062-7456-4a4d-9eb7-c31e0996eff6","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Ablonczy_A_romanellenes_toposzok_nagyon_erosek_a_magyar_fiatalokban","timestamp":"2020. május. 27. 12:31","title":"Ablonczy: A románellenes toposzok nagyon erősek a magyar fiatalokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","shortLead":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","id":"20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124bc16d-b696-4067-9894-859551f10d30","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","timestamp":"2020. május. 28. 08:46","title":"Már 5,7 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt, egy negyediket megsebesített. A rendőrség még keresi a támadás okát.","shortLead":"Egy munkahelyi tárgyalásra ment be fegyverrel a vállalat egy felfüggesztett dolgozója, három embert meggyilkolt...","id":"20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0190355-f014-4f88-a6b3-ca3af8b9b7d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_lovoldozes_gyilkossag_franciaorszag_targyalo","timestamp":"2020. május. 28. 06:00","title":"Lövöldözni kezdett egy dolgozó egy francia cég tárgyalótermében, három embert megölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","shortLead":"Már két beadvány is az Alkotmánybíróság előtt van a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről.","id":"20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f844f7-2c8e-4998-91fd-980086a8b0c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_alkotmanybirosag_szel_bernadett_god","timestamp":"2020. május. 27. 13:14","title":"Alkotmánybírósághoz fordult Szél Bernadett a gödi einstand miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]