Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","shortLead":"A főváros is tiltakozik az önkormányzatok ellehetetlenítése miatt.","id":"20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2350046-a046-4c95-9de1-750cf45e090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2979dda7-0474-4125-8a5a-3187715cd0a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Igy_kapcsoltak_le_a_diszkivilagitast_Budapesten","timestamp":"2020. december. 23. 19:56","title":"Így kapcsolták le a díszkivilágítást Budapesten – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják is azt más készülékeikkel, így azt akár több telefonon és táblagépen is meg tudják majd nézni,","shortLead":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják...","id":"20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eecaa2-dd99-4019-8aae-1b8ba3a290a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","timestamp":"2020. december. 22. 19:03","title":"Remek letöltős funkció készül a YouTube-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon – írja a Deusche Welle.","shortLead":"A meghirdetett korszakváltás nem lesz könnyű, de összejöhet a 6 ellenzéki pártnak másfél év múlva a választásokon –...","id":"20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432ac58c-d93b-44b8-8716-80463e82fc48","keywords":null,"link":"/360/20201224_Deutsche_Welle_Legyozheti_Orbant_a_magyar_ellenzek_2022ben","timestamp":"2020. december. 24. 09:15","title":"DW: Orbán mintha elvesztette volna szimatát, van esélye az ellenzéknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","shortLead":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","id":"20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c918ba-656d-485d-9b37-8eb452e97750","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","timestamp":"2020. december. 23. 10:33","title":"Zseniális új rejtvényjátékot csinált a New York Times, ezt ön is ki akarja próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló autóstól.","shortLead":"Letartóztattak egy férfit, aki vasárnap verekedni kezdett egy benzinkúton, miután hiába kért pénzt egy ott tankoló...","id":"20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5aeb4a-617c-46bf-b4be-33a2cd609fce","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_letatoztatas_gyomros_dulakodas_benzinkut_torvenyszek","timestamp":"2020. december. 23. 16:56","title":"Hiába kért, nem kapott pénzt a benzinkúton, ezért inkább bevitt egy gyomrost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott rokonokat. Mészáros Gergely pszichiáter szerint azonban a nehézség is az élet része, és a nehéz érzésekkel kapcsolatban is egy valami biztos: egyszer elmúlnak.","shortLead":"A mostani ünnepi időszak mindenkinek nehéz, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy szabadon látogathatjuk a rég nem látott...","id":"20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddce3b38-0b5e-4273-bd30-9be60087d5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Pszichiater_a_Fulkeben_Er_azt_mondani_karacsonykor_hogy_nem_vagyok_jol","timestamp":"2020. december. 23. 13:00","title":"Mészáros Gergely pszichiáter a Fülkében: Ér azt mondani karácsonykor, hogy nem vagyok jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák a szálláshely-szolgáltatók megsegítését. ","shortLead":"Jut belőle a kórházak adósságára és a Nemzeti Oltóanyaggyár előkészítésére is. Ebből finanszírozzák...","id":"20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5fd1c9-a918-4e60-8929-cb418bec98d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Penzugyminiszterium_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 24. 10:15","title":"Kiosztott 860 milliárd forintot év végén a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e594131a-3536-4cd8-8bf6-6d5994f53836","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vállalatot nehéz helyzetbe hozta a koronavírus-járvány, most viszont majdnem mindenki 328 ezer euróval (118 millió forinttal) lesz gazdagabb.","shortLead":"A vállalatot nehéz helyzetbe hozta a koronavírus-járvány, most viszont majdnem mindenki 328 ezer euróval (118 millió...","id":"20201222_200_millio_euro_spanyol_ceg_karacsonyi_lotto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e594131a-3536-4cd8-8bf6-6d5994f53836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e441474-b503-44d0-b8be-3038d6d42e0a","keywords":null,"link":"/elet/20201222_200_millio_euro_spanyol_ceg_karacsonyi_lotto","timestamp":"2020. december. 22. 18:11","title":"Közel 72 milliárd forintot nyertek a karácsonyi lottón egy spanyol cég dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]