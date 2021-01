Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","shortLead":"Gyöngyöspatától Lillafüredig – így látták 2020-at a HVG fotósai.","id":"20201231_HVG_ev_fotoi_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1818ff2f-700e-44fa-a3a3-cbce872230aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8d18da-7830-43e8-944f-0cd331e7fc4d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201231_HVG_ev_fotoi_2020","timestamp":"2020. december. 31. 16:00","title":"Kihalt utcák és repterek, kuckózás, szorongás, tüntetések – a HVG idei legjobb fotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","shortLead":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","id":"20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5fe0-fd09-46b9-a801-27c91b7e9396","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","timestamp":"2021. január. 01. 20:24","title":"Londonban bezárják az általános iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól Franciaország keleti részén, 15 megyében - jelentette be a kormányszóvivő.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti éjszakai kijárási tilalom két órával korábban, délután hat órakor fog kezdődni szombattól...","id":"20210101_Franciaorszag_egy_reszen_hattol_tilos_utcara_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5fc8fe-9de5-49ba-bdfc-98daa6610855","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Franciaorszag_egy_reszen_hattol_tilos_utcara_menni","timestamp":"2021. január. 01. 20:44","title":"Franciaország egy részén hattól tilos utcára menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","shortLead":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","id":"20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928d9589-a0d5-416c-b839-7dd987c489dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","timestamp":"2021. január. 01. 21:26","title":"Nagy-Britanniában egymillió oltást adtak be és új adagolási mentrendre térnek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e10b55cd-de16-4a50-9c9d-53defd5d66cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ef247c-8d9a-4ee9-bd37-e0537d2ed57a","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Sajat_anyjat_olhette_meg_egy_no_Obudan","timestamp":"2021. január. 01. 16:10","title":"Saját anyját ölhette meg egy nő Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","shortLead":"Tízezrek várakozhattak volna naponta a gibraltári-spanyol határon, ha nincs egyezség.","id":"20201231_gibraltar_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a25f6d-719f-4a6f-b8ee-5aad291e4d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cabb0e-d6f0-4eff-b232-fd92b673ff6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_gibraltar_brexit","timestamp":"2020. december. 31. 16:16","title":"Az utolsó pillanatban állapodtak meg: Gibraltár a schengeni övezet része lesz a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","shortLead":"Azt mondta, idén emberfeletti munka lesz a közszolgáltatások biztosítása. ","id":"20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb23fb92-c41a-4090-a8f5-637426ccd875","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ujevi_video_karacsony_kormany_koronavirus_elvonas","timestamp":"2021. január. 01. 15:35","title":"Karácsony az újévi videójában is bírálta a kormányt az elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]