[{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","shortLead":"A csökkenés már a jövő héten esedékes szállítmányokat is érinti.","id":"20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d05d1a-1a6c-4167-934c-357ea549e6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_pfizer_biontech_vakcina_europai_unio","timestamp":"2021. január. 15. 17:37","title":"Átszervezések miatt ideiglenesen kevesebb Pfizer-vakcina érkezik Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","shortLead":"Ráadásul nem friss behozatalról van szó az új mutációkat kutató Wendy Barclay virológus szerint.","id":"20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4fedbd-292f-477f-b15a-982c84954db0","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_brazil_koronavirusmutans_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 15. 14:23","title":"Már a brazil koronavírus-mutáció is megjelent az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","id":"202102_appercell_hernadi_sejtjei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e132f4-8360-4fa1-8c26-a0c7a227df90","keywords":null,"link":"/360/202102_appercell_hernadi_sejtjei","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Kockáztat a Mol-vezér, új választottja a neurobiológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerika végképp megtanulhatta, hová vezetnek az álhírek és a dezinformáció, ezért még inkább feladata, hogy fellépjen ezek ellen.","shortLead":"Amerika végképp megtanulhatta, hová vezetnek az álhírek és a dezinformáció, ezért még inkább feladata, hogy fellépjen...","id":"20210115_Foreign_Policy_Amerika_most_mutathat_csak_igazan_peldat_demokraciabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b91d8cad-f9e9-4a20-9e46-0773bde2bf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eee2930-7e80-463b-be97-4fc52f83c3b4","keywords":null,"link":"/360/20210115_Foreign_Policy_Amerika_most_mutathat_csak_igazan_peldat_demokraciabol","timestamp":"2021. január. 15. 07:30","title":"Foreign Policy: Amerika most mutathat csak igazán példát demokráciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként fogalmazta Orbán Viktor.","shortLead":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként...","id":"20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21a2715-38e0-4cde-a9e1-f149591e72e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","timestamp":"2021. január. 16. 16:10","title":"Orbán is gratulált a német CDU új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz napban 100 millió adag koronavírus elleni védőoltás beadását tervezi Joe Biden megválasztott demokrata párti amerikai elnök.","shortLead":"Új oltóhelyek, köztük száz szövetségi oltóközpont létrehozását, valamint a január 20-i beiktatását követő első száz...","id":"20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0daa1-efe4-4156-be9e-d73a2ca9c307","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Mar_most_latszik_hogy_Biden_mashogy_kezeli_majd_a_koronavirust_mint_Trump","timestamp":"2021. január. 16. 08:12","title":"Már most látszik, hogy Biden máshogy kezeli majd a koronavírust, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől fogva végig kísérik a tanítás történetét. Egy olyan egyetemi kampusz, amely a legmodernebb szemlélettel közelít mind a tudományokhoz, mind az oktatáshoz, ma már a megjelenítő rendszerek terén is a csúcstechnológiát választja.\r

","shortLead":"Abakusz, palatábla, vagy akár csak néhány kavics a földön: az illusztrálási, vizualizációs megoldások a kezdetektől...","id":"samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47decec7-8403-4840-829a-7e125c7fdac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12ba9b5-c2ef-429f-a04c-029aa4dbbf8a","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210115_jovo_felsooktatasa_CEU_oriaskijelzo_digital_signage","timestamp":"2021. január. 15. 07:30","title":"A jövő felsőoktatása izgalmasabb lehetőségeket rejt, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]