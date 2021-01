Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","shortLead":"Armin Laschet lett a német CDU új elnöke.","id":"20210116_Meglehet_Merkel_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0258d7e-0eea-4186-8e9d-7b3845500ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f111f-4d54-41df-8f6a-af39b825eb99","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Meglehet_Merkel_utodja","timestamp":"2021. január. 16. 12:25","title":"Meglehet Merkel utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault 5-öst.","shortLead":"Igaznak bizonyult a korábbi pletyka, a francia konszern visszahozza a 70-es 80-as évek népszerű kisautóját a Renault...","id":"20210114_Visszater_a_Renault_5os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f32a7267-30f5-4455-ad8a-916b9b6e7cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be6d3d7-43e4-4f92-be16-6baf41d4af72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Visszater_a_Renault_5os","timestamp":"2021. január. 15. 05:23","title":"Visszatér a Renault 5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple egy olcsóbb iPhone-t. Sokan remélik is ezt, ugyanis az már bebizonyosodott, hogy az Apple még a pénztárcabarátabb modelljeinél sem megy egy szint alá.","shortLead":"Az idei „nagy” iPhone-család várhatóan szeptemberben érkezik, viszont még az év első felében bemutathat az Apple...","id":"20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d8abee-9af4-4d11-a74d-c8dba46205ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a608718-ce88-47b1-aadf-aaad2dad1e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_iphone_se_2021_airpods_pro_2","timestamp":"2021. január. 15. 12:03","title":"Olcsóbb iPhone érkezhet áprilisban, talán kettő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják meg az Olaszországba szállítását.","shortLead":"Olyan állapotban került kórházba a volt olasz miniszterelnök Monacoban, hogy az orvosa úgy döntött, nem kockázathatják...","id":"20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584fa9c-5de3-4c2d-8c71-c46f8366f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_Silvio_Berlusconi_korhaz","timestamp":"2021. január. 14. 17:35","title":"Szívelégtelenség miatt kórházba került Silvio Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9435e730-5fdc-42ed-8c6c-1ec0afc582ea","c_author":"Czeglédi Fanni – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A színművészeti egyetem új vezetése az őszi hallgatói krediteket a tavaszi félévre regisztrálná. Az önköltséges hallgatóktól elkérnék a tandíjat, az állami ösztöndíjas hallgatók féléve viszont „nem veszne el”, nem számítana bele az ingyenesen felhasználható tizenkét félévbe. Az egyetem polgársága nem érti, mi lehet a kuratórium célja az intézkedésekkel, amelyeket egyébként hivatalosan még nem is közöltek velük, pedig februárban már indul a következő félév.","shortLead":"A színművészeti egyetem új vezetése az őszi hallgatói krediteket a tavaszi félévre regisztrálná. Az önköltséges...","id":"20210115_SZFE_nulla_kredittel_zarhatjak_le_a_hallgatok_oszi_felevet_ervenyes_felev_vidnyanszky_attila_kuratorium_szarka_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9435e730-5fdc-42ed-8c6c-1ec0afc582ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb23d774-0f23-434d-96e9-a28120b55d4b","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_SZFE_nulla_kredittel_zarhatjak_le_a_hallgatok_oszi_felevet_ervenyes_felev_vidnyanszky_attila_kuratorium_szarka_gabor","timestamp":"2021. január. 15. 06:30","title":"Nulla kredittel zárhatják le az SZFE-hallgatók őszi félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és Somogy megyékben ma is érvényben van a fokozott rendőri ellenőrzés.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és...","id":"20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2b6e8-c17f-4d66-a500-bc4ab96d1864","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2021. január. 15. 16:39","title":"Strasbourg szerint a fokozott rendőri ellenőrzés nemzetközi egyezményt sért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is ösztönzi őket.","shortLead":"A román kormány a betegekhez legközelebb álló orvosokra számít az oltásról való tájékoztatásban, ezért pénzzel is...","id":"20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e40f48-8038-4ffb-a186-e58d76fa40c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_romania_koronavirus_oltas_haziorvosok_penzt_kapnak","timestamp":"2021. január. 16. 10:21","title":"Pénzt kapnak a román háziorvosok, ha rábeszélnek valakit a koronavírus elleni védőoltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]