[{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","shortLead":"Egy héten át azt fogják megvitatni, hogy alkotmányos-e az eljárás.","id":"20210209_impeachment_trump_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0c78c6-6a55-4ba6-991a-1f6b0b1f9798","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_impeachment_trump_targyalas","timestamp":"2021. február. 09. 20:12","title":"Megkezdődött Trump második alkotmányos felelősségre vonási tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","shortLead":"A WHO felhívása után az országos tiszti főorvos tett feljelentést az 53 éves férfi ellen.","id":"20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c814a1fa-c76e-4626-a379-72324da130c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Virusellenes_keszitmeny_borton","timestamp":"2021. február. 09. 17:24","title":"Elítélték a férfit, aki hipóhoz hasonló szert árult vírusölőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek.

","shortLead":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz...","id":"20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542dd1-4cc3-4381-b95d-03c472ecbd17","keywords":null,"link":"/sport/20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","timestamp":"2021. február. 09. 14:55","title":"Lőw Zsolt a Chelsea-ről: Elképesztő, erőn felüli teljesítmény lenne az első négyben végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut, aki megőrzi az önállóságát.","shortLead":"Az éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut...","id":"20210210_praxiskozosseg_haziorvos_ber_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f4b83a-8695-4cc6-8e23-b17faac725e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_praxiskozosseg_haziorvos_ber_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 10. 09:06","title":"Tényleg a praxisközösségbe lépéstől függ majd a háziorvosok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c5a587-3e6f-4340-845f-ed6cb016aa90","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"2020 után 2021 sem a változatlanság éve lesz. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta a legendás Eurostar vasúthálózatot. Mindeközben Poirot késői utódai, a belga magánnyomozók helyzete is átalakulóban. ","shortLead":"2020 után 2021 sem a változatlanság éve lesz. A koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válság veszélybe sodorta...","id":"20210209_Szeretettel_Brusszelbol_Utazhatnae_holnap_is_Poirot_az_Eurostaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c5a587-3e6f-4340-845f-ed6cb016aa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48085998-b122-4c54-b226-54ef80977aed","keywords":null,"link":"/360/20210209_Szeretettel_Brusszelbol_Utazhatnae_holnap_is_Poirot_az_Eurostaron","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Utazhatna-e Poirot holnap is az Eurostaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]