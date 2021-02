Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó legerősebb közúti modelljének így mutat a praktikus kivitelű családi változata. ","shortLead":"A bajor gyártó legerősebb közúti modelljének így mutat a praktikus kivitelű családi változata. ","id":"20210212_egy_magyarnak_koszonhetjuk_a_635_loeros_uj_bmw_m5_cs_kombit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8391879-f991-4414-9b39-8b9cf0a4849b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1abdb7-09c1-4033-b91f-36091b2b0dda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_egy_magyarnak_koszonhetjuk_a_635_loeros_uj_bmw_m5_cs_kombit","timestamp":"2021. február. 12. 07:59","title":"Egy magyar dizájner megtervezte a 635 lóerős új BMW M5 CS kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem tolonganak a háziorvosoknál a Szputnyik V oltóanyagért. Míg van, ahol gond nélkül összeállították a hét nevet tartalmazó listát, akad olyan praxis is, ahol senki nem élt a lehetőséggel. A háziorvosokra az eddigieknél is több teher hárul, most már azt is nekik kell megállapítaniuk, melyik páciensüknek merik teljes felelősséggel ajánlani az orosz vakcinát, ehhez azonban elmondásuk szerint nem kapnak elég információt. ","shortLead":"Nem tolonganak a háziorvosoknál a Szputnyik V oltóanyagért. Míg van, ahol gond nélkül összeállították a hét nevet...","id":"20210212_haziorvos_oltas_orosz_vakcina_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c241ea92-0e5a-4b73-848f-c32f5ffff4be","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_haziorvos_oltas_orosz_vakcina_szputnyik","timestamp":"2021. február. 12. 16:07","title":"„Elkezdtem összeállítani az orosz oltóanyagra jogosultak listáját, aztán feladtam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem marad.","shortLead":"A meccs után azt is bevallotta a magyar teniszező, hogy nem szeret Milos Raonic ellen játszani. Hiányérzete így sem...","id":"20210212_fucsovics_australian_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd13eef-7ae6-4e8f-98dc-aef63cef5bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8755af6-d2bd-40f4-ae51-ee2f8c60e4d4","keywords":null,"link":"/sport/20210212_fucsovics_australian_open","timestamp":"2021. február. 12. 12:54","title":"Australian Open: Fucsovics most sem bírt Raoniccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","shortLead":"Pintér Tibor lovas színháza ihlette meg a stand-uposokat. Kovács András Péternek mindenesetre a refrén már megvan. ","id":"20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b84cc5d4-c963-48bf-be63-165a891900b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9922-e89c-486b-b7f3-9a20bb63e2af","keywords":null,"link":"/360/20210212_Duma_Aktual_Pinter_Tibor_lovas_szinhaza","timestamp":"2021. február. 12. 19:00","title":"Seven Leaders címmel készítene musicalt a honfoglalásról a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","shortLead":"Az Amazon és Ford által is pénzelt cég európai üzemére keres megfelelő helyet.","id":"20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ee12f9-0d47-462f-a1d6-888b52f22ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8aad2-d69b-48d9-9d82-d607cc36b7c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Magyarorszagon_is_lehet_a_Rivian_elektromosautogyara","timestamp":"2021. február. 12. 18:56","title":"Magyarország az egyik esélyes a Rivian elektromosautó-gyárának helyszíneként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához a kényszermunka vagy a környezetvédelmi normák megsértése kötődjön. A probléma nem új: az európai divatmárkák előszeretettel szervezik ki a gyártást olyan országokba, ahol lazábbak a környezetvédelemre vonatkozó szabályozások, olcsó és kizsákmányolható a munkaerő. Ennek vélhetően akkor lehet csak vége, ha az Európai Unió jogszabályba iktatja, hogy bármilyen környezeti vagy emberi jogi sérelemért a márkák felelnek, mégpedig a bíróság előtt. A fogyasztók ugyanis addig tiltakoznak a kényszermunka ellen, amíg meg nem kezdődik a leárazás.","shortLead":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához...","id":"20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6cf544-3b1f-450a-b6d5-d45210842541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","timestamp":"2021. február. 12. 18:00","title":"Kényszermunka, környezetszennyezés: bíróság előtt fognak felelni a divatcégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","shortLead":"Legalábbis úgy tűnik létezik rá kézenfekvő megoldás.","id":"20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0ef644-c731-456a-8202-2334376b1623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618008dc-a6ee-416f-899e-8dbf1466fb0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Ilyen_egyszeru_lenne_a_kamionokrol_a_veszelyes_havat_letakaritani","timestamp":"2021. február. 12. 04:23","title":"Ilyen egyszerű lenne a kamionokról a veszélyes havat letakarítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]