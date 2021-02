Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","shortLead":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","id":"20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6b6540-cd66-454b-9f95-3c81ee273725","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","timestamp":"2021. február. 14. 10:53","title":"Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","shortLead":"Újfajta szennyezés miatt kellene aggódnunk – figyelmeztetnek tudósok.","id":"20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e05ae4-ce13-4c0c-bdfa-0cc434fd1b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631fa0-2a7c-4f58-ab8a-8f9f1532a6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_A_halak_agyaban_gyulemlenek_fel_nanoreszecskek","timestamp":"2021. február. 14. 11:46","title":"Összegyűlnek a halak agyában a nanorészecskék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Régóta tudják, hogy cserélni kellene a nyílászárókat, azonban 1984-ben újították fel utoljára a Fiumei úti baleseti intézetet, ahol a Népszava értesülései szerint a hideg miatt kabátban és sapkában próbálják ellátni a betegeket a dolgozók.","shortLead":"Régóta tudják, hogy cserélni kellene a nyílászárókat, azonban 1984-ben újították fel utoljára a Fiumei úti baleseti...","id":"20210214_A_Nepszava_szerint_dermeszto_hidegben_sapkaban_es_kabatban_dolgoznak_egy_baleseti_intezetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9f6b81-2522-4bb7-a1fc-9e30acda8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767dae10-41cc-41ee-954a-3ee89eaa8168","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_A_Nepszava_szerint_dermeszto_hidegben_sapkaban_es_kabatban_dolgoznak_egy_baleseti_intezetben","timestamp":"2021. február. 14. 10:31","title":"A Népszava szerint dermesztő hidegben, sapkában és kabátban dolgoznak egy baleseti intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","shortLead":"Vasárnaptól csak előzetes regisztrációval és két negatív teszttel léphetnek be német állampolgárok Csehországból.","id":"20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3455ab-580e-4f00-8a87-f61e5488178e","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Beutazasi_tilalom_lepett_eletbe_Csehorszagbol_Nemetorszagba","timestamp":"2021. február. 14. 16:10","title":"Beutazási tilalom lépett életbe Csehországból Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1835092-ca07-4365-803d-33f093f11587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár gond is lehet az uniós támogatásokkal, amelyek elosztása itthon is vitákat kavar. 