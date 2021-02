Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára hagyhatta el.","shortLead":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára...","id":"20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021c1cfc-aa3a-45bd-ab00-9b110f444300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2021. február. 18. 14:15","title":"Fenntartották \"Bróker Marcsi\" bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora tételről van szó, hogy Kósának lényegében kamionnal kellett volna ezekért menni. ","shortLead":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora...","id":"20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfa2099-bff8-4b69-8865-41da0aeb6599","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","timestamp":"2021. február. 19. 08:58","title":"Blikk: Fegyvereket, festményeket, ékszereket kellett volna Kósának elvinnie a csengeri \"örökösnő\" számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak a mozik ellen, ha bemutatják a Kim Dzsong Unról szóló vígjátékot. ","shortLead":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak...","id":"20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecd1f5-49b6-407c-9b28-24371895842d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 06:44","title":"Vádat emeltek három észak-koreai programozó ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon az európai visszaesésnek nagyjából a felét produkálta az új személyautók piaca. ","shortLead":"Magyarországon az európai visszaesésnek nagyjából a felét produkálta az új személyautók piaca. ","id":"20210218_az_europai_atlagnal_jobban_kezdte_2021et_a_magyar_ujautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83d186-3374-4608-b3cf-14de072f927c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf893c-47c6-454e-a5d8-1057fc5881e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_az_europai_atlagnal_jobban_kezdte_2021et_a_magyar_ujautopiac","timestamp":"2021. február. 18. 15:08","title":"Az európai átlagnál jobban kezdte 2021-et a magyar újautópiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak politikusoknál a kilencvenes években - legalábbis ezt állítja egy kormányközeli portál. De ha így is van és több mint húsz év után fény derül az indítékokra, akkor sincs miért aggódniuk a robbantóknak. Ezek a bűncselekmények már elévültek. Legutóbb 2014-ben történt olyan robbantás Budapesten, aminek az elkövetőjét azóta sem találták meg, a nyomozást már fel is függesztették.","shortLead":"Portik Tamás egykori szűk környezetéből kaphatnak választ a rendőrök arra a kérdésre, kik és miért robbantottak...","id":"20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e50b9-8f42-4cab-8e7f-8634cf879313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9afc04-3e83-496f-80d6-dfa5e0b91f27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Mar_nem_kerulnenek_bortonbe_azok_akik_Szajernel_es_Torgyannal_robbantottak","timestamp":"2021. február. 18. 17:06","title":"Már nem kerülnének börtönbe azok, akik Szájernél és Torgyánnál robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","shortLead":"Súlyos betegséggel küzdött. 39 éves volt.","id":"20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa499e7-43ae-4b9c-b23e-423674085294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e71d6f-e23b-4143-98f9-37eb4bc7bb3b","keywords":null,"link":"/kultura/20210218_Elhunyt_Hegedus_Marta_fotos","timestamp":"2021. február. 18. 10:58","title":"Elhunyt Hegedűs Márta fotóriporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi ellen vádat emeltek.","shortLead":"A két férfi ellen vádat emeltek.","id":"20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63cf081-f01b-459f-9f0f-0f735f29ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db2780e-cb94-4b98-af47-1fea09c4aa27","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_biztonsagi_orok_sulyos_testi_sertes_pecs","timestamp":"2021. február. 18. 12:42","title":"Összevert egy tolvajnak tartott férfit egy vagyonőr és egy biztonsági őr, miközben mindent vett az üzlet kamerája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]