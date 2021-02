Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy nem lesz „nemzeti érzés tanóra”, de azt is, hogy ő a nemzeti-keresztény értékrendet képviseli. ","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriumának tagja és tanára a Magyar Nemzetnek adott interjúban hangsúlyozta...","id":"20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad95456-eb4e-4669-b11f-50a6c4550171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5783f49a-b4de-4abe-a59d-0dbc6938d530","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_Ratoti_Zoltan_Mi_nem_torekszunk_atnevelesre_senki_ne_doljon_be_az_effele_huhogasnak","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"Rátóti Zoltán: Mi nem törekszünk átnevelésre, senki ne dőljön be az efféle huhogásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","shortLead":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","id":"20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8558f9d-a4fc-4dce-933e-0415592c0f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","timestamp":"2021. február. 01. 22:27","title":"Nyomozás indult, miután megfenyegették Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió fontot is érhet az árverésen.



","shortLead":"Winston Churchillnek ez az egyetlen festménye, amelyet a második világháború alatt készített, a kép akár 2,5 millió...","id":"20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287b80f6-1ff7-4895-8b86-ee060294e306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbbdcb-2cdb-469b-a635-442cee5c6756","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Angelina_Jolie_eladja_a_Churchillfestmenyet","timestamp":"2021. február. 03. 09:30","title":"Nem tudni, hogy került Roosevelttől Angelina Jolie-hoz, de most eladó Churchill egyik híres festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","shortLead":"Lélegző csomagolást talált ki a kanadai üzletasszony, amivel „életben” tartható az étel, és még környezettudatos is.","id":"202104_friss_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd7dd17-9ffd-40fb-86d7-5ccc22f4c086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2723105c-2037-4fb3-8168-8db8c0084d32","keywords":null,"link":"/360/202104_friss_megoldas","timestamp":"2021. február. 02. 15:00","title":"Megoldotta, hogyan tartsuk sokkal tovább frissen az ételt, mégis kiröhögték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","shortLead":"Azt az orosz vakcinánál sem lehet tudni, hogy a fertőzéstől is véd-e, vagy csak a megbetegedéstől – írja Kemenesi Gábor.","id":"20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22939919-af91-44dc-8c24-c979c3b616a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ee959c-b0ae-441c-a607-5069b4973414","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_kemenesi_gabor_virologus_szputnyik_orosz_vakcina_hatekonysaga_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 17:13","title":"Pécsi virológus a Szputnyikról: Megnyugtató, hogy a vakcinák palettája egy újabb taggal bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","shortLead":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","id":"20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d958cb64-af1a-4b51-ab5e-7dd697117089","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 06:38","title":"750 ezer időst oltott be Izrael, 0,07 százalékuk fertőződött meg azóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","shortLead":"A 0-100-as gyorsulást akár 2,5 másodperc alatt is le lehet tudni ezzel a szupersportkocsival.","id":"20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d018fadb-9c33-47ba-a6ed-4015f6159107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ca1d-f88f-4e64-b2ae-dfe7e9a88bfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_tovabb_feszitett_hur_855_loeros_lett_a_mclaren_765lt_novitec","timestamp":"2021. február. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 855 lóerős lett a McLaren 765LT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","shortLead":"A koronavírus-járvány is tolta az Amazon szekerét. És nem is kicsit.","id":"20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b338c7-6651-4fac-a2ce-09c9e511244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b3798-c3b1-4b33-9e10-a12fc4051a53","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_jeff_bezos_amazon_nyereseg_bevetel","timestamp":"2021. február. 03. 07:31","title":"Soha ennyi pénzt nem szedett össze az Amazon, a nagyfőnök Jeff Bezos mégis távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]