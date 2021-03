Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két hét múlva már a Johnson & Johnson oltóanyagát is használhatják Európában.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két...","id":"20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e14a1-9504-4f18-93fa-f6237b020a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 13:07","title":"Müller Cecília: Ha így emelkednek a számok, újabb intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","shortLead":"Életének 84. évében hunyt el, 1993–94-ben vezette az agrártárcát.","id":"20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed097ca7-aed4-4098-a90f-a5f22c3ed981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7745c58-3baf-4d03-9f97-64921a26993f","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Meghalt_Szabo_Janos_foldmuvelesugyi_miniszter","timestamp":"2021. március. 02. 11:01","title":"Meghalt Szabó János egykori földművelésügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A párt mind a 106 körzetben állít jelöltet.","shortLead":"A párt mind a 106 körzetben állít jelöltet.","id":"20210301_toroczkai_laszlo_mi_hazank_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779967b5-a184-4fb4-899b-e5c8561875f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_toroczkai_laszlo_mi_hazank_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. március. 01. 20:11","title":"Toroczkai László a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre. Korábban Donald Trump és Jair Bolsonaro is csodaszerként tekintett a gyógyszerre.","shortLead":"Az orvosoknak azt javasolják, hogy ne használják Covid–19-re a hidroxiklorokint, mert nincs hatással a betegségre...","id":"20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d33421a7-2ac7-48b6-b6ef-4d4ff273a1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e5fd43-8c2c-4f60-bb25-c7002524f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_who_koronavirus_hidroxiklorokin","timestamp":"2021. március. 02. 07:26","title":"A WHO erős ajánlást tett Trump koronavírus-megelőzésre szedett gyógyszere ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5b6c7f-ab3f-482e-bce6-4171f9bdfca4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását követelték a kormányzati épületbe behatoló ellenzékiek.","shortLead":"Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását követelték a kormányzati épületbe behatoló ellenzékiek.","id":"20210301_ormeny_tuntetok_kormanyzati_epuletben_pasinjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5b6c7f-ab3f-482e-bce6-4171f9bdfca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f30cf-b502-4b2f-9410-6178d4ab94dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ormeny_tuntetok_kormanyzati_epuletben_pasinjan","timestamp":"2021. március. 01. 11:27","title":"Tüntetők foglaltak el egy kormányzati épületet Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat vásárolnának nagyon sokan.","shortLead":"Most, hogy elérhetővé vált a felújítási támogatás, a legrosszabb energetikai kategóriákba tartozó lakásokat...","id":"20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761413e2-a4cc-49e0-a782-4946909fe04a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_lakasvasarlas_lakaskereses_ingatlanok","timestamp":"2021. március. 01. 10:07","title":"A lakáskeresések számát már megdobta a csok, a vásárlásokét még alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden Globe-on. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A korlátozások ellen tüntettek vasárnap Budapesten, megvannak az előválasztás részletei, meglepetések a Golden...","id":"20210301_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16751ed0-b06b-4525-b7ea-436aeb8cd348","keywords":null,"link":"/360/20210301_Radar360","timestamp":"2021. március. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán kilépéssel fenyeget, Trump folytatással ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük nem is egyeztettek. Egy vasárnap kiadott közleményben vették sorra a kifogásaikat.","shortLead":"Elfogadhatatlannak tartja a Történelemtanárok Egylete az érettségi vizsga tervezett változtatását. A módosításról velük...","id":"20210228_tortenelemtanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aac03d-7c04-4228-88f5-46a3049037c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_tortenelemtanarok","timestamp":"2021. február. 28. 18:03","title":"Olyat is számon kérnek majd a történelem érettségin, ami nincs a kerettantervben sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]