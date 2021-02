Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","shortLead":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","id":"20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045487e-8d57-47c9-97c3-67588fd4ab8f","keywords":null,"link":"/360/20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","timestamp":"2021. február. 23. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A Covid-disznó sem attól hízik, hogy mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de a használata is egyszerűbbé válhat.","shortLead":"A cég leghamarabb 2022-ben dobhatja piacra az új PlayStation VR-t, amely nemcsak teljesítményében lesz erősebb, de...","id":"20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e177f0f5-c138-48f2-b261-62e122d7830a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d75f8-b632-4300-840e-3bfe815686ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_sony_playstation_5_playstation_vr_virtualisvalosag_szemuveg","timestamp":"2021. február. 23. 17:38","title":"Új virtuálisvalóság-szemüveget készít a Sony a PlayStation 5-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolnak.","shortLead":"Már három éve is felfüggesztették a mentelmi jogát a fideszes képviselőnek, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen...","id":"20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcf9a2a-2b86-474f-8eac-a7105eeeba20","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 22. 17:24","title":"Most „vesztegetés hatósági eljárásban bűntette” miatt függesztették fel Simonka György mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","shortLead":"Mindössze öt nyugati megyére nem adtak ki veszélyjelzést.","id":"20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7012b0b8-f58a-452b-8a43-a57e8c3ae3a8","keywords":null,"link":"/elet/20210223_figyelmeztetest_idojaras_suru_kod","timestamp":"2021. február. 23. 19:31","title":"Az ország nagy részére figyelmeztetést adtak ki sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","shortLead":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","id":"20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce644159-3180-46c8-b9ab-577ae6a8706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","timestamp":"2021. február. 23. 07:59","title":"390 lóerős szabadidő-autó a VW új sportmárkájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos béremelést javasol.","shortLead":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos...","id":"20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbdbb7-6858-4c1b-9a63-2c1eff1eaf54","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","timestamp":"2021. február. 23. 20:59","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak a B. Braun Medical gyöngyösi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]