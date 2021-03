A nyertes állandó számokkal játszott, amelyekhez személyes kötődés is fűzi.

Tavaly december 19-én megszületett az ötöslottó több mint 63 éves történetének ötödik legmagasabb nyereménye, egy szerencsés közel 4 milliárd forintnak örülhetett. A játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kellett jelentkeznie a pénzért, amit a napokban meg is tett – számolt be a Szerencsejáték Zrt.

A játékos a nagynyertesekre vonatkozó anonim kérdőívét is készségesen kitöltötte, a válaszokból kiderült,

Még soha nem nyert hasonlóan magas összeget.

Hol önállóan, hol pedig a barátival együtt szokott játszani. Az viszont most nem derült ki, hogy kell-e osztozkodnia valakivel a nyereményen.

Budapesten adta fel a szelvényét.

A számokhoz személyes kötődés is fűzi. Megtalálhatóak köztük hozzátartozóinak születési dátumai, valamint élete fontos eseményeinek időpontjai is. Mindig ugyanazt az 5 számot játssza meg.

Az internetről tudta meg, hogy nyert. Az örömtől és meglepettségtől sokáig képtelen volt megszólalni.

A játékos úgy gondolja, hogy az élete nem fog teljes mértékben átalakulni a nyeremény miatt, azonban tisztában van azzal, hogy a körülményei változni fognak.

Mire költi a nyereményét? A válasz szerint első helyen konyhai eszközök és berendezések szerepelnek, de a későbbiekben új ingatlant és gépjárművet is szívesen vásárolna. Hosszabb távon a befektetést is fontolóra veszi.

A lottózást egyébként nem fejezi be, továbbra is játszani fog, igaz, most tart egy kis szünetet.

A 3,959 milliárd forintot érő számok egyébként ezek voltak: 2; 19; 27; 29; 86.