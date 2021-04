Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","shortLead":"Az S-osztály méretkategóriájában versenyző újdonság hivatalos leleplezésére már csak két hetet kell várnunk.","id":"20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b24f002-3c4f-474b-8d8d-09a0cf7211a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9556955e-a0a2-4566-a01f-b51e2bb966e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_kemfotokon_a_mercedes_700_kilometeres_hatotavu_luxus_villanyautoja","timestamp":"2021. április. 01. 06:41","title":"Kémfotókon a Mercedes 700 kilométeres hatótávú luxus villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most, hogy Budapest átadta a feladatot az államnak, hirtelen lett rá forrás.","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzatnak nincs pénze ellátni a kéményseprési feladatokat, a kormánytól hiába kért. Most...","id":"202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bce56b0-9440-46ea-a477-230000b65ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bec3a96-ce2f-44cf-9482-a4f8e914c30b","keywords":null,"link":"/360/202113__kemenyseprok_allamositva__foketusz__szembenallas__kifustolve","timestamp":"2021. április. 01. 15:00","title":"A fővárosi kéményseprést is viszi az állam, több száz munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe Ázsia pénze is. Pedig a sportban a világnézetek összefonódása jóval régebb óta jelen van, mint az attól elhatárolódás igénye.","shortLead":"A nyugati sportolóknak azóta kell kényes politikai kérdésekben befogni a szájukat, amióta megérkezett az óriási üzletbe...","id":"20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57173d4b-3bc4-4d1e-adab-db9bb66bd167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67a5a4f-c753-40ea-bbb4-e0efd3726cd6","keywords":null,"link":"/sport/20210330_sport_politika_kozelet_katar_emeri_jogok","timestamp":"2021. március. 30. 20:00","title":"A sportolók politikai véleménynyilvánítása olyan érték, amit csak a diktatúrák akarnak lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen fenntartással kezelt AstraZenecáért éppúgy, mint az orosz vagy a kínai oltóanyagért.","shortLead":"Minden legyártott koronavírus elleni vakcina gazdára talál, mert valóságos harc folyik értük, a több helyen...","id":"20210331_Hajsza_kozben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3fabb3-51ea-4d08-8c96-9394e2ced6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b68cfb-6d25-4ad9-896b-2751f97ca5f5","keywords":null,"link":"/360/20210331_Hajsza_kozben","timestamp":"2021. március. 31. 11:00","title":"Politikai fronton is dúl a vakcinaháború – 7,8 milliárd ember élete a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az indoklás szerint azokat a bejegyzéseket is eltávolítják a közösségi oldalakról, amelyekben a volt elnök hangja hallható.","shortLead":"Az indoklás szerint azokat a bejegyzéseket is eltávolítják a közösségi oldalakról, amelyekben a volt elnök hangja...","id":"20210401_Facebook_Instagram_Donald_Trump_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca11d0-dd95-4235-904f-9cf42189169c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Facebook_Instagram_Donald_Trump_interju","timestamp":"2021. április. 01. 08:27","title":"A Facebook és az Instagram is törölt egy Trumppal készült interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja, de egy mesterdiploma is szükséges.","shortLead":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja...","id":"20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf318a1-93ac-4cda-9480-3cc1927c9a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. március. 31. 17:39","title":"Mostantól lehet jelentkezni űrhajósnak az Európai Űrügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","shortLead":"A tudósok szerint a Llukalkan aliocranianus súlya az 5 tonnát is elérhette.","id":"20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0035f853-0a4e-4d2c-848e-734abce32c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72215380-1361-40a8-9b53-5a5f7ed83d76","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_patagonia_dinoszaurusz_paleontologia_llikalkan_aliocranianus","timestamp":"2021. március. 31. 16:03","title":"85 millió éve élt húsevő dinoszaurusz koponyájára bukkantak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]