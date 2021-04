Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","shortLead":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","id":"20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf61dce-499a-46a4-a1c2-bcb0e8aa1d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","timestamp":"2021. április. 23. 14:03","title":"Túl van a második repülésén a NASA marsi helikoptere, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","shortLead":"A tragédiáról a város polgármestere számolt be a közösségi oldalán.","id":"20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7816f5-f56f-4195-a20f-64658dab8cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szazhalombatta_csalad_koronavirus_fertozes_gyasz","timestamp":"2021. április. 23. 12:55","title":"Egy százhalombattai család mind a négy tagja meghalt koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","shortLead":"A párt politikusai és aktivistái nem akarják, hogy kínai hitelből építsen fel kínai kampuszt a kormány Budapestre.","id":"20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae0264d-0432-4c84-b20d-9e75b93f3d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a9119d-ce7d-4206-818f-4b1b88674802","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_voros_csillag_fudan_fidesz_momentum","timestamp":"2021. április. 24. 10:08","title":"Vörös csillaggal és Orbán-idézettel plakátolta ki a Fidesz székházait a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok és este 11-kor kezdődik a kijárási tilalom.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy elértük a számot, ami azzal jár, hogy szombattól nyitnak a teraszok...","id":"20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a41e229-a101-4abd-b13a-128fbdf85321","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Orban_Megvan_a_35_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Orbán Viktor: Megvan a 3,5 millió beoltott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a jó éttermek megmaradnak, a rosszak pedig bezárnak. Inkább a kapcsolatok számítanak - mondta Gerendai Károly a Fülkében.","shortLead":"A teraszok már nyithatnak, de rengeteg hely zárva marad, sokan örökre. Tisztulni fog a piac, de ez egyáltalán nem azt...","id":"20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4514a0da-1d18-4d01-bce3-e5f72b0c6b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ca1f3a-125e-44dc-ad6c-e27293b30dfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_Gerendai_Karoly_a_Fulkeben_Osszeszoritott_foggal_probaljuk_kibirni","timestamp":"2021. április. 24. 07:00","title":"Gerendai Károly a Fülkében: Összeszorított foggal próbáljuk kibírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada megjelent albuma, a Sticky Fingers.","shortLead":"Időtlen zenéje és azon túli összefüggései miatt is újra és újra megkerülhetetlen a Rolling Stones fél évszázada...","id":"20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f499308c-d1d5-424a-9cb6-a504d5366a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d73da1-0e4b-4406-8746-01969e89299d","keywords":null,"link":"/360/20210423_Rolling_Stones_Sticky_Fingers_50","timestamp":"2021. április. 23. 17:00","title":"50 éves a Rolling Stones életművének koronaékszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]