[{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","shortLead":"Ilyen lenne az új Fabia praktikus családi, enyhén divatterepjárós, illetve sportos kivitele.","id":"20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b07fe5-9577-41e8-a02f-ccaa1520643c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyar_designer_keze_munkajat_dicseri_a_skoda_fabia_harom_uj_valtozata","timestamp":"2021. május. 12. 09:21","title":"Elképzelte egy magyar designer, hogyan nézhet ki a Skoda Fabia három új izgalmas változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az agrárminiszter döntött így.","shortLead":"Az agrárminiszter döntött így.","id":"20210511_miniszteri_biztos_balaton_elovilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c99d50-2760-4543-9f5d-54d48a99d41f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_miniszteri_biztos_balaton_elovilag","timestamp":"2021. május. 11. 07:16","title":"Májustól miniszteri biztos óvja a Balaton élővilágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","shortLead":"A nyílt tender eredménye már megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben.","id":"20210511_stadion_nyiregyhaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cb560e-56d6-4420-a0bc-6f5e3d5888b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfef0edd-62c8-485a-ba81-7b5b46947512","keywords":null,"link":"/kkv/20210511_stadion_nyiregyhaza","timestamp":"2021. május. 11. 09:05","title":"Közel 14 milliárd forintból épül stadion Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német külügyminiszter szerint mégis teljességgel érthetetlen, hogy a magyar vezetés így tesz.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint mégis teljességgel érthetetlen, hogy a magyar vezetés így tesz.","id":"20210511_kina_heiko_maas_unios_nyilatkozat_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6414819f-1d23-4b67-b36f-0b30abbdb6c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_kina_heiko_maas_unios_nyilatkozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 08:03","title":"Heiko Maas: Bárki kitalálhatja, hogy a magyar kormány miért blokkolja a Kínával szembeni kiállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légicsapásban többen meghaltak.","shortLead":"A légicsapásban többen meghaltak.","id":"20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21dcfe6a-f5e1-46d9-85e0-9221d61406e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a56573-ecea-4908-a48b-e3c9d1c63193","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_izrael_hadsereg_hamasz_likvidalas","timestamp":"2021. május. 10. 20:00","title":"Az izraeli hadsereg megölte a Hamász egy katonai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","shortLead":"A 16-18 éves korosztályban nagyjából 200 ezer fiatal van, és közülük eddig 84 ezren regisztráltak.","id":"20210510_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538512ea-7f3a-4c62-be47-a0dbdf043165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e36ef2c-4c85-4f38-9118-e7e2d06dbf05","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 12:14","title":"Operatív törzs: 17 külföldit találtak egy budapesti ház alagsorában, az V. kerületben 31-en buliztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport rendezvényekre. Az esküvők és a céges ünnepségek még nem lesznek így sem megengedettek.","shortLead":"Bevezetik a zöld útlevelet, ami a belépő lesz az újra nyitó éttermekbe, hotelekbe, a kulturális és sport...","id":"20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b3b5b31-b1ce-479a-909e-84b0e4633b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad850f0-8622-4fd3-8035-2884cb1e2f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_ausztria_kurz_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 10. 19:37","title":"Zöld útlevéllel és részletes szabályokkal nyit Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]