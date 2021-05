Ukrajna (Kárpátalja), Szerbia (Vajdaság), Szlovákia (Galánta), Csehország, Kirgizisztán - néhány azok közül az országok, régiók közül, amelyeknek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) lélegeztető-gépeket küldött ajándékba.

Február óta próbáljuk megszerezni a listát a kérdéses eszközökről, a KKM mostanra küldte meg - de nem a teljesen frisset, hanem azt, amely a februári állapotot mutatja.

Eszerint a KKM összesen 380 gépet ajándékozott el a fenti öt országba, a legtöbbet, 189 darabot az SH300 fantázianevű gépből. Ebből 49 darabot küldtek a kárpátaljai régióba, 140 darabot Csehországba.

Ukrajna és Csehország volt az a két ország is, amelynek a legnagyobb értékben adományoztunk az eszközből, Csehországba 3,6 milliárd forint értékű gép érkezett, a kárpátaljai régióba mintegy 2 milliárd forint értékű.

Íme a hivatalos, részletes lista:

Cseh Köztársaság (Administration of State Material Reserves of the Czech Republic): 150 darab

SH300 - 140 db

Panther 5 - 10 db

Érték: 3 586 311 050 forint

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (Ukrajna): 50 darab

SH300 - 32 db

Siriusmed 30 - 18 db

Érték: 1 071 605 292 forint

ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ Jótékonysági Alapítvány (Ukrajna): 50 darab

Siriusmed R30 - 17 db

VG70 - 16 db

SH300 - 17 db

Érték: 922 305 523 forint

Vajdasági Klinikai Központ (Szerb Köztársaság): 100 darab

Siriusmed R30 - 100 db

Érték: 1 745 925 600 forint

Kirgiz Köztársaság (Ministry of Health of the Kyrgyz Republic): 20 darab

Leji LH8500 - 10 db

Shangrila510s - 10 db

Érték: 425 051 850 forint

Galántai Szent Lukács Kórház és Rendelőintézet (Szlovák Köztársaság): 10 darab

Panther 5 - 10 db

Érték: 129 111 250 forint

Az elajándékozott gépek értéke összesen 7,9 milliárd forint volt, egy gép átlagára pedig 20,7 millió forint.

Ezek a hivatalos adatok - az RTL Híradó szombaton ugyanakkor ennél több eszközről számolt be. Az eltérés az RTL listája és a nekünk megküldött hivatalos adatok között plusz 95 gép.

A különbség főként abból adódik, hogy a nekünk küldött februári adatok óta is történt ajándékozás. Márciusban közölték például, hogy Uganda 18 gépet kap ajándékba, áprilisban azt, hogy Libanon 20 darab eszközt, májusban pedig, hogy Bosznia-Hercegovina és Jordánia is kap eszközöket, összesen 40 darabot. A közlemények alapján Szlovákiába is 17 darabbal több gép érkezett.

A két listát összevetve mindenesetre az alábbi számok jönnek ki:

Cseh Köztársaság: 150 darab

Ukrajna: 100 darab

Szerb Köztársaság: 100 darab

Bosznia: 30 darab

Szlovák Köztársaság: 27 darab

Kirgiz Köztársaság: 20 db

Libanon: 20 darab

Uganda: 18 darab

Jordánia: 10 darab

Összesen: 475 darab

Amennyiben ez a valós szám, tehát hinni lehet a KKM közleményeinek, akkor a 7,9 milliárd forintnyi értékűnél is több gép mehetett ki külföldre ajándékba. Ha a 20,7 milliós átlagárral számolunk, akkor az érték a 10 milliárd forintot közelítheti.

Ajándékozni mindenesetre volt miből: a kormány 300 milliárd forint értékben rendelt több mint 16 ezer eszközt. Ezek egy része egy telephelyen parkol, tárolásuk majdnem havi 90 millió forintba kerül.