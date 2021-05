Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab","c_author":"Sztella Kiriakídisz","category":"gazdasag","description":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja véleménycikkében Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagja.","shortLead":"A Covid–19 elleni terápiás készítményekre vonatkozó uniós stratégia újabb védvonal a járvány elleni harcban – írja...","id":"20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d120e4-9ebd-4192-92d1-bd9741d290ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d05b7-32e2-46e5-85e4-6649ac904726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Igy_lehet_az_EUban_oszre_legalabb_harom_gyogyszer_a_Covid_ellen","timestamp":"2021. május. 07. 14:40","title":"Így lehet az EU-ban őszre legalább három gyógyszer a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 07. 07:30","title":"Megatrendek árnyékában: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","shortLead":"Szeretettel várják azokat a kis olvasókat, akiknek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretre van szükségük. ","id":"20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11231467-a986-4e60-9ce3-3da571f2870e","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama","timestamp":"2021. május. 07. 11:12","title":"Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","shortLead":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","id":"20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b096c7-d2c9-49de-abc5-0223a435c0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:41","title":"Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","shortLead":"A nő Miskolcról utazott Budaörsre, hogy világra hozhassa a gyerekét.","id":"20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c94e29-e5a4-4db5-97bc-2f28a215937e","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_otthon_szules_budaors_ujszolott","timestamp":"2021. május. 07. 10:41","title":"Otthon szülés után meghalt egy újszülött Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","shortLead":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","id":"20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81fbe8-83fd-4e8d-832c-aaac3942ba56","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 08. 10:16","title":"Szél Bernadettet támogatja a Jobbik az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","shortLead":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","id":"20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bfb173-beed-4216-b130-f04428d72188","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","timestamp":"2021. május. 08. 14:06","title":"Zorán találkozott nagy rajongójával, Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket temettek – jelentették be a sírt feltáró kutatók.","shortLead":"Megtalálták a legkorábbi emberi temetkezési helyet Afrikában: a 78 ezer éves sírba egy két és fél-hároméves gyermeket...","id":"20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=672d4d80-6645-4031-9863-66474193bfea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fed5b45-5293-41db-b9e2-a7afcc9e27f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_homo_sapiens_legregebi_sir_temetkezesi_hely_mtoto_gyerek","timestamp":"2021. május. 08. 10:03","title":"Találtak egy 78 000 éves sírt, benne egy 3 éves gyerek maradványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]