[{"available":true,"c_guid":"37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","shortLead":"Előfordul, hogy a vállalkozások régi előírásokat vagy helytelen jótállási időt tüntetnek fel a honlapon.","id":"20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37e72578-ff3a-48c8-b595-677660c7e575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066fff21-71ff-42df-b037-40d106101eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_Per_csalo_webaruhaz_fogyasztovedelem","timestamp":"2021. május. 25. 07:41","title":"Csaló webáruházak ellen indít pereket a fogyasztóvédelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem történtek váratlan dolgok a parlament keddi ülésnapján. ","shortLead":"A Jobbik-frakció kivonult, Kövér és Jakab ismét balhézott, a Fidesz oltásellenességgel vádolja az ellenzéket – nem...","id":"20210525_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ccfb9-3c04-4ebb-bcf9-7a862113de90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d045aae7-0df0-434c-bb83-992a776186ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_parlament","timestamp":"2021. május. 25. 15:41","title":"Balhé, oltásellenesezés, kiabálás, kivonulás – ilyen volt a parlament kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének eltérítéséből – írja a Financial Times külpolitikai főelemzője. Gideon Rachman úgy értékeli, hogy a diktátor veszélyes precedenst teremtett a világban, de Európának és az Egyesült Államoknak megálljt kell parancsolnia, még mielőtt a világ eljutna a jogtalanság állapotába.","shortLead":"Lassan már közhelynek számít a szabályokra épülő nemzetközi rend, de hogy mennyire fontos, az kiderül a Ryanair gépének...","id":"20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1185c20c-86a4-455c-b7ef-adef4734f772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20816084-f1c7-4b3e-8569-4741f2870d16","keywords":null,"link":"/360/20210525_FT_Ha_Lukasenko_banditakent_viselkedik_akkent_is_kell_vele_banni","timestamp":"2021. május. 25. 08:15","title":"FT: Ha Lukasenko banditaként viselkedik, akként is kell vele bánni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha a Spanyolországba bejutni akaró migránsok netán megkísérelnek behatolni a Gibraltári-szoros afrikai oldalán fekvő spanyol exklávéba, Ceutába. Az eredmény az lett, hogy több ezer menekült ostromolta meg a Marokkó északi partjainál fekvő várost elzáró kerítést. A menekültekkel való zsarolás azonban nem Marokkónak jutott eszébe, az eszközt már használták a líbiaiak, és a törökök is.","shortLead":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha...","id":"20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4db45c-3e21-4a23-b44a-cb0508dbf30f","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Így válnak politikai eszközzé a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök. Tudósítónk a cikkében a honi tévéviszonyokhoz szokottak számára nyújt bepillantást a német közszolgálati újságírás működésébe.","shortLead":"A német köztelevízióhoz képest a magyar kevésbé kormánypárti – mondta a közelmúltban a magyar miniszterelnök...","id":"202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4c0949-e9c7-4746-bd4f-e6fb41b63188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29260755-5746-433e-b97d-f02f53424b86","keywords":null,"link":"/360/202120__nemet_kozteve__partatlansag__alkotmanyos_vedelem__kritikusok_es_kormanyok","timestamp":"2021. május. 24. 13:30","title":"Tényleg kormánypártibb a német közmédia, mint a magyar? Orbán meglepődne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de „proaktívan” kész a szigorításra, vagyis a kamatemelésre.","shortLead":"A vártnál nagyobbak az inflációs kockázatok, a jegybank Monetáris Tanácsa a júniusi előrejelzést még megvárja, de...","id":"20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03458939-e119-4d02-977e-a3104e511440","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_mnb_monetaris_tanacs_kamatdontes_kozlemeny","timestamp":"2021. május. 25. 16:10","title":"A jegybank bejelentette: kész felvenni a harcot az infláció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","shortLead":"Az állami megbízás teljesítéséhez most új cég is alakult.","id":"202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9a4f6c7-4b1d-4011-85aa-b2de3c1dd408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76241bb2-b969-4c48-8e0a-4497817af523","keywords":null,"link":"/360/202120_ganz_vasuti_forgovaz_vonatban_utaznak","timestamp":"2021. május. 25. 12:00","title":"Itthon készül a forgóváz a majdan 200-zal száguldó vonatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]