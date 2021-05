Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","shortLead":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","id":"20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac0a53d-83d9-4a34-9e68-4c52f2226bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","timestamp":"2021. május. 26. 10:55","title":"A magyar Pennynél is megjelentek az önkiszolgáló kasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fehérorosz diktátor átlépett egy fontos határvonalat, ám egyben fontos üzenetet küldött: megmutatta, hogy nem ismer mérsékletet az ellenzékkel vívott harcban, és akik szembeszegülnek vele, azok árulók, levadásszák őket, napjaik meg vannak számlálva. Ezt tartja a példátlan állami gépeltérítés egyik legfőbb mozgatórugójának Slawomir Sierakowski, a varsói Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, a Német Külkapcsolati Tanács kutatója.\r

