Ház vásárlásakor természetes dolog, hogy ellenőrizzük a jövedelmi feltételeket, a háztartás bevételeit és kiadásait, azaz megnézzük, mennyi hitelösszeget vehetünk fel. Az ingatlant is megtekintjük a helyszínen, majd lekérjük a tulajdoni lapot, ahol ellenőrizzük, milyen terhek – például hitelhez kapcsolódó jelzálogjog, haszonélvezeti jog – szerepelnek rajta. De mi történik akkor, ha a valóságban máshogy néz ki az ingatlan, mint ahogy az a térképmásolaton feltüntetésre került?

1. Nem szerepel a térképmásolaton egy betonalap nélküli tároló

Elég gyakori eset, hogy a térképmásolaton nem tüntetnek fel egy kerti tárolót. Ez azonban nem okoz problémát, ha nincs beton alapja, vagyis a tároló bármikor elmozdítható. Ebben az esetben minden további nélkül megkaphatjuk a kért lakáshitelt.

2. Nem szerepel a térképmásolaton egy betonalappal rendelkező tároló

Ha ez a tároló vagy akár garázs szilárd alapokon áll, tehát nem mozdítható el és nem képezi a ház részét – azaz egy teljesen különálló felépítményről van szó –, akkor előfordulhat, hogy minimálisan kevesebbre értékelik az ingatlant az értékbecslés során, mint amennyiért meg szeretnénk vásárolni. Ettől függetlenül a legtöbb banknál az ingatlan elfogadható lesz a kölcsön fedezeteként. Ekkor csak abban az esetben csökkenhet az elérhető hitelösszeg, ha a bank által elvártnál (minimum 20%) kevesebb önerővel rendelkezünk.

3. Az ingatlan elválaszthatatlan részét képező kazánház nem szerepel a térképmásolaton

Ennél nagyobb gondot okozhat, ha az ingatlan elválaszthatatlan részét képező kazánház vagy terasz nem szerepel a térképmásolaton. Ez akkor fordulhat elő például, ha az ingatlanhoz utólag lettek hozzáépítve ezek a részek. Ebben az esetben néhány bank elutasíthatja kérelmünket, más bankok pedig a tényleges forgalmi értéknél kevesebbre értékelik majd az ingatlant, így kiemelten fontos a megfelelő bank kiválasztása. Ráadásul mindenképpen érdemes azzal is számolnunk, hogy az alacsonyabb ingatlanérték miatt esetleg nem kapjuk meg a kért hitelösszeget. Ez akkor lehet különösen kellemetlen, ha már kifizettük a foglalót, a hitelből hiányzó összeget pedig önerőből nem tudjuk kipótolni. Emiatt pedig akár a foglalót is elbukhatjuk.

Van megoldás azonban arra is, ha mindenképpen a kért hitelösszegre van szükségünk: egy földmérő segítségével feltüntetjük a hiányzó részeket a térképmásolaton, majd ezt követően a hitelbírálat gond nélkül mehet tovább. A térképmásolat módosítása viszont hosszadalmas lehet, emiatt pedig kicsúszhatunk a hitelbírálati határidőből. Ha ez történne, akkor újra be kell adnunk az igénylést, azaz ismét össze kell szedni az ehhez szükséges dokumentumokat is.

Bankmonitor tipp: ha a térképmásolaton nem szereplő terasz fából készült, tehát nem rendelkezik betonalappal, akkor nem elvárás, hogy szerepeljen a másolaton.

4. Lakófunkcióval rendelkező helyiségek nem szerepelnek a térképmásolaton

A legnagyobb problémát a lakóhelyiség hiánya okozhatja. A lakáshitel mellett akár a csok támogatást is elbukhatjuk például akkor, ha egy 27 négyzetméteres kis házat több évvel ezelőtt kibővítettek, ami így 83 négyzetméter lakótérrel rendelkezik. A családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez ugyanis teljesítenünk kell a csok feltételeit, többek között a hasznos alapterületre vonatkozó minimális elvárást is. Eszerint a térképmásolaton is feltüntetett minimum négyzetméternek már egy meglévő vagy vállalt gyermek esetén is el kell érnie legalább a 40 négyzetmétert. Mivel ez a feltétel a fenti példa esetében nem teljesül, a csok támogatásra sem leszünk jogosultak. Ennek hiányában pedig az illetékmentességtől is eleshetünk, ami nem kis veszteség, hiszen a vagyonszerzési illeték alapesetben az ingatlan értkékének 4%-a szokott lenni.

A banki hitelbírálatot ugyancsak jelentősen befolyásolhatja ez a helyzet: akár a vételár 70%-át is bekérheti a bank önerőnek. Ez 25 millió forintos vételár esetén azt jelentené, hogy a maximálisan felvehető hitelösszeg 20 millió forint helyett csak 8 millió forint lehet. (Amennyiben abból indulunk ki, hogy a pénzintézet – igazodva a jogszabályi feltételhez – alapesetben a vételár 80%-át megfinanszírozza lakáshitelből.)

Bankmonitor tipp: Egyéb jogosultsági feltételeket is érdemes megnézni, ha csok igénylésére készülünk, ehhez a Bankmonitor csok támogatás kalkulátora nyújthat segítséget!

5. A telekhatár tévesen lett felrajzolva

Nemcsak maga az ingatlan, hanem a hozzá tartozó részek is szerepelhetnek tévesen a térképmásolaton. A legtöbb bank kizárólag jogilag rendezett térképmásolatot fogad el, tehát nem csak az ingatlan határainak, hanem a telek határainak is tükröznie kell a valóságot. Ha a telekhatár tévesen lett felrajzolva, azt mindenképpen célszerű rendezni még a hiteligény beadása előtt. Ez egy viszonylag hosszabb folyamat, tehát ha rövid időn belül szeretnénk beköltözni az ingatlanunkba, akkor érdemes lehet utánajárni a térképmásolatra való feljegyzési folyamat hosszának, mielőtt aláírjuk az adásvételi szerződést!

Bankmonitor tipp: A térképmásolatot azért is érdemes idejében ellenőrizni, mert ha rendezetlen viszonyokat találunk, akkor ez az alku során mindenképpen a segítségünkre lehet. Hiszen az ilyen helyzet az ingatlan eladhatóságát bizony alapvetően rontja.

6. A ház és udvara elzárja a mögötte lévő ingatlant

Ritkábban, de előfordul az is, hogy a kiszemelt ház és a hozzá tartozó udvar akadályozza a mögötte lévő ingatlan megközelíthetőségét. Ilyen esetben a hátsó szomszédnak biztosítanunk kell a bejárást a mi leendő ingatlanunkon keresztül. Ez nem zárja ki a hiteligénylést és a csok támogatást, de jelentős plusz kiadást jelenthetnek a különböző ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett okiratok, amelyek ebben az esteben a jogi rendezettséghez elengedhetetlenek.

Bankmonitor tipp: Előfordulhat, hogy bár egy ingatlan megvásárlása a fenti okok valamelyike miatt jelzáloghitellel nem finanszírozható meg, mégis szeretnénk mindenképp megvásárolni. Például azért, mert az ára miatt kihagyhatatlan az ajánlat, és félő, mások gyorsan lecsapnak rá. Ebben az esetben személyi kölcsönből, vagy akár a szabad felhasználású Babaváró hitelből is megfinanszírozható a vásárlás, ám a lehetőségeket természetesen gondosan mérlegelni kell.