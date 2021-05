Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John Lennont is a zenész meggyilkolása előtt.","shortLead":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John...","id":"20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d9aac-9e8f-4c02-8516-3f52694184dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","timestamp":"2021. május. 28. 11:24","title":"Ingyenesen nézhető a magyar Arany Pálma-díjas animációs film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","shortLead":"Az ajánlás ugyanaz: két oltást között legalább három hétnek kell eltelnie.","id":"20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06098fac-c346-438c-abdc-5737993fb8e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_A_1215_evesek_szamara_is_engedelyezi_a_Pfizervakcinat_az_Europai_EMA","timestamp":"2021. május. 28. 16:49","title":"A 12–15 évesek számára is engedélyezi a Pfizer-vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek nyomába se érnek.","shortLead":"A Horizon Forbidden West alaposan rácáfol arra az állításra, mely szerint a konzolos játékok grafikailag a PC-sek...","id":"20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08515fcd-e45f-4760-ab8d-a5a37db90ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac82f8aa-ef4d-49b2-91a2-9065d533544e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_horizon_forbidden_west_gameplay_jatekmenet_ps4_ps5","timestamp":"2021. május. 28. 16:33","title":"19 percnyi játékmenet: itt a PlayStation újabb sikergyanús játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decbe301-3401-4d85-90e1-61cc9cae1dec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Munkáspárt volt vezetője az Orbán–Johnson-találkozót vezette fel ezzel a Twitteren. 