[{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","shortLead":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","id":"20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81af2f-6305-4b05-b855-a27a3d01f5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket ajándékoz Moldovának és Tunéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","shortLead":"Szívinfarktust kaphatott az edző.","id":"20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb0130e7-99d7-46e0-891d-60565f3ba13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d83b52a-b995-4569-a92d-3ba904f0a1a4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_molnar_robert_vizilabdaedzo_meghalt","timestamp":"2021. június. 03. 11:52","title":"Edzés közben halt meg Molnár Róbert vízilabdaedző a Gyarmati Dezső Uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi két kiírást párosban megnyerte a magyar teniszező.\r

","shortLead":"A legutóbbi két kiírást párosban megnyerte a magyar teniszező.\r

","id":"20210602_babos_timea_roland_garros_paros_kieses_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895346c6-5f25-44ae-bca7-a6be422f9b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2b7c6a-2c7f-4e53-9c86-caaf1590766f","keywords":null,"link":"/sport/20210602_babos_timea_roland_garros_paros_kieses_tenisz","timestamp":"2021. június. 02. 22:13","title":"Babosék az első körben kiestek a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy tragédiával végződő verseny után úgy döntött az állam, határozatlan időre felfüggeszt minden olyan extrémsportot, ahol baj esetén nem lehet egyértelműen megállapítani a szervezők felelősségét.","shortLead":"Egy tragédiával végződő verseny után úgy döntött az állam, határozatlan időre felfüggeszt minden olyan extrémsportot...","id":"20210603_kina_ultramaraton_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06ebbdc2-2c28-46a0-a90b-9fc1dca5d038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b799580-923d-4c07-9ce2-3a34c6d6f0c4","keywords":null,"link":"/sport/20210603_kina_ultramaraton_tiltas","timestamp":"2021. június. 03. 18:27","title":"A tragédia nyomán betiltják az ultramaratonokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása azokra az emberekre, akik tanulmányozzák ezeket.","shortLead":"A pénteken a Netflixen debütáló film azt mutatja be, milyen hatással van a Föld természetes környezetének a pusztulása...","id":"20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e8b4d3-c3c1-42a7-add1-120debc62705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b7f51-c1b3-445f-bf7c-ecf4a89fd474","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Elsirjak_magukat_a_tudosok_David_Attenborough_legujabb_filmjeben","timestamp":"2021. június. 04. 09:07","title":"Elsírják magukat a tudósok David Attenborough legújabb filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely Sándor pincéjében 400 tő marihuánát találtak.","shortLead":"Székely Sándor pincéjében 400 tő marihuánát találtak.","id":"20210603_szekely_sandor_laposfold_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28530550-c927-414b-9b03-3d3569bb2fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_szekely_sandor_laposfold_fegyhaz","timestamp":"2021. június. 03. 18:54","title":"Jogerősen is fegyházbüntetést kapott kábítószer-birtoklásért egy ismert laposföldhívő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]