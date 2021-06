Több kérdést is felvet az önkormányzatok további állami kompenzációját illetően Gulyás Gergely miniszternek a hvg.hu-nak adott válasza a Kormányinfón. Úgy tűnik, ha nem is egy újabb, hivatalos körben, de egyedi döntéssel mégis pénzhez juthatnak az eredetileg a kompenzációból kimaradt városok, ha erre a kormányzat érdemesnek tartja őket.

Nem derült ki világosan abból a válaszból, amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón adott a hvg.hu kérdésére, hogy mi a kormány szándéka: az önkormányzatokat érintő májusi támogatási összegeken túl is számíthatnak-e a kieső bevételeik állami pótlására azok az önkormányzatok is, akik akkor kimaradtak a kompenzációból. Május elején Gulyás jelentette be, hogy „arányosan és méltányosan” 23 milliárd forintot ad a kormány a 25 ezer lakosnál nagyobb önkormányzatoknak a helyi iparűzési adó felének elvonása miatt kieső bevételeik pótlására.

Az akkor nyilvánosságra hozott listából kiderült, melyik város mennyi pénzt kap. A legszembetűnőbb az volt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a 23 kerületi önkormányzat sem kapott egyetlen fillért sem, holott ezek együttes bevételkiesése 30-32 milliárd forint az adóelvonás miatt. A kormányzat azzal indokolt, hogy “Budapest gazdasági teljesítménye az országos átlag kétszerese, fejlettsége az uniós átlag 151 százaléka. A főváros emellett jelentős pénzügyi tartalékokkal is rendelkezik”.

Nemcsak a főváros, hanem több olyan, 25 ezer fő feletti nagyváros is kimaradt a kompenzációból, ahol milliárdos nagyságrendű a veszteség. Így járt a kormánypárti irányítású Székesfehérvár és Győr, de sok más város is, hiszen a 25 ezer fősnél nagyobb településeknél az összesen 100 milliárd forintnyi adóbevétel-kiesésből csak 23 milliárdot térítettek meg. Teljes összegű kompenzációt kizárólag a 25 ezer fősnél kisebb települések kapnak összesen 50 milliárd forint értékben - ők viszont automatikusan.

A hvg.hu azért kérdezte Gulyás Gergelyt arról, hogy a májusi listán nem szereplő 25 ezer fő feletti települések számíthatnak-e fejlesztési vagy beruházási támogatásra, illetve Székesfehérvár és Győr mellett mely más városok polgármestereivel egyeztet még ilyen támogatásokról a miniszter, mert az egyik májusi “kimaradó” város, Székesfehérvár fideszes polgármestere arra utalt, hogy elképzelhető egy második körös kormányzati kompenzáció is.

A 168.hu írt arról, hogy Cser-Palkovics András polgármester már az első körben is biztosra vette, a kieső mintegy 2 milliárdjukat a kormány kompenzálja. Amikor kiderült, hogy mégse kapnak pénzt, „Székesfehérvár fejlesztési források formájában kap kompenzációt az államtól” címmel a kormányzati egyeztetések folytatásáról posztolva nyugtatta a helyieket a Facebookon. Sőt, a 168.hu kérdésére a polgármester azt közölte: a májusi lista “még nem a végleges és teljes településlista”.

Ehhez képest a Kormányinfón Gulyás Gergely a hvg.hu kérdésére válaszolva nem beszélt további, a májusi első körös kompenzáció folytatásaként felfogható kifejezett kormányzati szándékról, inkább a Belügyminisztérium pályázatát emelte ki, melyen 25 ezer fő feletti városok is érintettek: az összesen 26 milliárdos keretet út- és járdafelújításokra fordítják. Csakhogy azt nem tette hozzá, hogy az ilyen belügyminisztériumi pályázatokat az iparűzési adóbevétel-kiesés kompenzálásától függetlenül is kiírják.

Arra azért lehet következtetni Gulyás válaszából, hogy ha nem is nevezhető, hivatalos második körös kompenzációnak, a kormány egyedi döntése alapján egyes városok még jól járhatnak. Azt mondta: “minden önkormányzatnak azokat a fejlesztéseit, amelyek a megyei jogú városoknál a Modern Városok Program részét képezik, vagy pedig ezen kívül értelmesek, és a jelenlegi gazdasági-költségvetési helyzetben a kormány által támogathatóak, azokat örömmel támogatjuk”.

Elképzelhető tehát, hogy az eredetileg várt kormányzati kompenzációt más célok mellett éppen út- és járdaépítésre szánó Székesfehérvár akár az említett belügyminisztériumi keretből, akár más állami forrásból mégis pénzhez juthat. Ahogy talán Győr is, melynek kormánypárti polgármestere, Dézsi Csaba András közvetlenül a számukra kedvezőtlen májusi döntés után egy Gulyás Gergellyel közös fotót tett közzé a Facebookon azzal a szöveggel: „egyeztettük a győri fejlesztéseket”.

De még ha a két város nem is kap semmit, akkor sem vesztesei a történetnek. Székesfehérvár még a kompenzációs tárgyalások idei megkezdése előtt, tavaly év végén éppen kétmilliárd forint rendkívüli állami támogatást kapott. Akkor, tavaly decemberben Győr ugyancsak kapott 1,38 milliárdot. Ennyi jutott akkor a kormánypárti vezetésű Debrecennek is, ahol idén májusban is örülhettek, hiszen a hivatalos önkormányzati kompenzációs listát is a cívisváros vezette a maga 2,95 milliárdjával.